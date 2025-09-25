ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обвиняват социални работници в злоупотреби и неприлагане на Закона за защита на детето
От изключителна важност е стриктното водене на документооборот при ясен регламент. Държавната администрация не може да има императивно поведение спрямо гражданите. Родителите не може да получават поисканите документи в "насипно състояние" - обясни адв. Попов.
Между 300 000 и 350 000 деца на годишна база по данни на НСИ са в потенциален риск при родителски конфликт. Социалните служби работят неефективно и това трябва да се промени, убеден е юристът, който е защитник биологичния баща на 5-годишния Адриан, който беше малтретиран от пастрока си в присъствието на майката.
Васил Попов посочи, че през 2019 г. разходите на годишна база за социални услуги са били 200 милиона лева, но в конфликтни семейства родителите са насочвани към различни социални услуги.
На пресконференция в пресклуба на БТА адвокат Попов и народните представители от ПП "Възраждане" изнесоха данни за системни злоупотреби в дирекциите "Социално подпомагане" в цялата страна и липсата на контрол. Посочени бяха конкретни примери от Пловдив, Карлово, Асеновград, Карнобат, Хасково, Разград и други.
На пресконференцията присъстваха родители, които разказаха за родителското отчуждение на децата им пред погледа на социалните.
Подробности може да гледате в прикаченото видео!
