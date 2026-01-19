ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общинските приюти в Пловдив са в готовност да приемат хора без дом
Екипите започват обходи на територията на шестте района на града, като при установяване на бездомни лица ще им предлагат настаняване в центрове, осигуряващи подслон и социална подкрепа.
Призовават се гражданите да сигнализират на телефона на Общинска полиция – 032/630 770, за бездомни лица, нуждаещи се от помощ, за да бъдат предприети навременни мерки.
"Наш приоритет е да не допуснем хора да останат на улицата в студеното време. Екипите ще реагират своевременно на всеки сигнал, за да окажем необходимата помощ на нуждаещите се“, заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност на Община Пловдив Ангел Славов.
"Община Пловдив разполага с два центъра за настаняване – на ул. "Мортагон“ № 4 и на ул. "Радко Димитириев“ № 33. Необходимо е лицата да подадат заявление в дирекция "Социално подпомагане“ на бул. "Руски“ № 13 и в рамките на същия ден те ще бъдат настанени в приют. При липса на документ за самоличност няма пречка да останат в центъра, като същевременно дирекция "Социално подпомагане“ съдейства за безплатното издаване на лична карта“, уточни директорът на дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева.
Съгласно действащото законодателство настаняването в социална услуга се извършва след изричното съгласие на лицето, а в случаите на поставяне под запрещение – със съгласието на настойника или попечителя.
