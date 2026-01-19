ИЗПРАТИ НОВИНА
Общинските приюти в Пловдив са в готовност да приемат хора без дом
15:46
Заради ниските температури Община Пловдив активира мобилни екипи за подпомагане и настаняване на хора, останали без дом. Действията се осъществяват съвместно със сектор "Общинска полиция“.

Екипите започват обходи на територията на шестте района на града, като при установяване на бездомни лица ще им предлагат настаняване в центрове, осигуряващи подслон и социална подкрепа.

Призовават се гражданите да сигнализират на телефона на Общинска полиция – 032/630 770, за бездомни лица, нуждаещи се от помощ, за да бъдат предприети навременни мерки.

"Наш приоритет е да не допуснем хора да останат на улицата в студеното време. Екипите ще реагират своевременно на всеки сигнал, за да окажем необходимата помощ на нуждаещите се“, заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност на Община Пловдив Ангел Славов.

"Община Пловдив разполага с два центъра за настаняване – на ул. "Мортагон“ № 4 и на ул. "Радко Димитириев“ № 33. Необходимо е лицата да подадат заявление в дирекция "Социално подпомагане“ на бул. "Руски“ № 13 и в рамките на същия ден те ще бъдат настанени в приют. При липса на документ за самоличност няма пречка да останат в центъра, като същевременно дирекция "Социално подпомагане“ съдейства за безплатното издаване на лична карта“, уточни директорът на дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева.

Съгласно действащото законодателство настаняването в социална услуга се извършва след изричното съгласие на лицето, а в случаите на поставяне под запрещение – със съгласието на настойника или попечителя.







