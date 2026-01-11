ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив заменя два апартамента на принципа "кон за кокошка"
Автор: Данислава Вълкова 08:36Коментари (0)726
©
Община Пловдив заменя два от апартаментите, на които е собственик в районите “Тракия" и “Южен", за други два в “Столипиново", информира Plovdiv24.bg.

Администрацията се отказва от двете жилища: първото с площ 71,48 кв. м в "Тракия", бл. 3, което  се състои от три стаи, кухня, баня, WC, перално помещение, антре и една тераса и изба за подобно в район “Източен"  Ж.К. "Ландос“, ул. "Калина“ № 59, бл. 4057 - с площ 68,43 кв.м, състоящо се от: три стаи, кухня, баня, клозет, антре и изба.

Второто жилище, което общината ще замени, е 75,21 кв. м на ул. "Кукуш" № 2 и се състои от три стаи, бокс, баня - тоалетна, антре и тераса и изба. То се заменя за такова в район "Източен“, Ж.К. "Ландос“, ул. "Крайречна“, бл. 4053 А с площ 68,43 кв.м, състоящо се от: три стаи, кухня, баня, клозет, антре и изба.

И ако предположим, че апартаментите са идентични като размери, то в никакъв случай това не е така според цената и пазарната им стойност зар
©
ади районите, в които се намират. В този смисъл замяната е на принципа “кон за кокошка". 

В обявлението за замяната, публикувано на сайта на общината, пише, че тя се осъществява в съответствие с  чл 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост, според който за направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин скочи на НИМХ заради сгрешена прогноза
21:24 / 10.01.2026
Пловдивчанин: Едно жилище излиза средно около 126 772 евро
17:05 / 10.01.2026
Пловдивчанин показа поскъпването на едно конкретно лекарство
15:36 / 10.01.2026
Сигнал за парти с малолетни в дискотека в Пловдив
15:05 / 10.01.2026
Министър: Пловдив е ядрото на международните товарни потоци между...
13:00 / 10.01.2026
Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
12:37 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
Болница "Свети Мина" пред фалит
Хороскоп за деня
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: