Община Пловдив заменя два апартамента на принципа "кон за кокошка"

© Община Пловдив заменя два от апартаментите, на които е собственик в районите “Тракия" и “Южен", за други два в “Столипиново", информира Plovdiv24.bg.



Администрацията се отказва от двете жилища: първото с площ 71,48 кв. м в "Тракия", бл. 3, което се състои от три стаи, кухня, баня, WC, перално помещение, антре и една тераса и изба за подобно в район “Източен" Ж.К. "Ландос“, ул. "Калина“ № 59, бл. 4057 - с площ 68,43 кв.м, състоящо се от: три стаи, кухня, баня, клозет, антре и изба.



Второто жилище, което общината ще замени, е 75,21 кв. м на ул. "Кукуш" № 2 и се състои от три стаи, бокс, баня - тоалетна, антре и тераса и изба. То се заменя за такова в район "Източен“, Ж.К. "Ландос“, ул. "Крайречна“, бл. 4053 А с площ 68,43 кв.м, състоящо се от: три стаи, кухня, баня, клозет, антре и изба.



И ако предположим, че апартаментите са идентични като размери, то в никакъв случай това не е така според цената и пазарната им стойност зар © ади районите, в които се намират. В този смисъл замяната е на принципа “кон за кокошка".



В обявлението за замяната, публикувано на сайта на общината, пише, че тя се осъществява в съответствие с чл 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост, според който за направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.