Община Пловдив загуби дело за студентско общежитие "Димитър Благоев"
Автор: Диана Бикова 22:19 / 07.10.2025
Община Пловдив е загубила делата за собственост върху студентското общежитие "Димитър Благоев" на бул. "България" №121 и сградата е предадена за управление на "Студентски столове и общежития" ЕАД. Дружеството дори е възложило да се направи проект за модернизацията на базата, в която ще има нови 225 места. Това стана ясно при откриването на обновеното студентско общежитие "Чайка 1", предава Plovdiv24.bg.

Казусът със стопанисването на общежитие "Димитър Благоев" възникна преди няколко години. От Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ поискаха общината да съдейства сградата (общежитието) да бъде деактувана и прехвърлена за стопанисване от дружество "Студентски столове и общежития" ЕАД. 

В последствие административният процес е минал през съдебна зала, в резултат на което решението е в полза на студентите.







