|Община Пловдив загуби дело за студентско общежитие "Димитър Благоев"
Казусът със стопанисването на общежитие "Димитър Благоев" възникна преди няколко години. От Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ поискаха общината да съдейства сградата (общежитието) да бъде деактувана и прехвърлена за стопанисване от дружество "Студентски столове и общежития" ЕАД.
В последствие административният процес е минал през съдебна зала, в резултат на което решението е в полза на студентите.
