Община Пловдив търси юристи, не казва заплатите
Длъжността е свързана с правно–нормативното обезпечаване на дейностите в сферата на издирване, придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Юрисконсултът осъществява процесуално представителство на кмета на общината по правни въпроси, свързани с общинската собственост.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалният опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Кандидатите трябва да са магистър по право и да имат не по-малко от 3 години професионален опит или да притежават ранг IV младши в сферата на общинската собственост, вещното и облигационното право, строителство, архитектура, публичната администрация. Към допълнителните изисквания, определени въз основа на омпетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията се посочват: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, дигитална компетентност и др.
Подборът е в два етапа - защитаване на писмена разработка на тема "Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост" и интервю.
