Община Пловдив търси юристи, не казва заплатите

© Plovdiv24.bg Конкурс за заемане на две свободни щатни бройки за длъжност "главен юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване на общинската собственост" към дирекция "Общинска собственост" при Общинска администрация - Пловдив е обявен със заповед на кмета Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Длъжността е свързана с правно–нормативното обезпечаване на дейностите в сферата на издирване, придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Юрисконсултът осъществява процесуално представителство на кмета на общината по правни въпроси, свързани с общинската собственост.



Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалният опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.



Кандидатите трябва да са магистър по право и да имат не по-малко от 3 години професионален опит или да притежават ранг IV младши в сферата на общинската собственост, вещното и облигационното право, строителство, архитектура, публичната администрация. Към допълнителните изисквания, определени въз основа на омпетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията се посочват: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, дигитална компетентност и др.



Подборът е в два етапа - защитаване на писмена разработка на тема "Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост" и интервю.