|Община Пловдив получи признание
Отличието е поредно доказателство за успешната политика на Пловдив в утвърждаването на града, като устойчива туристическа дестинация в България и Европа. Щандът на града под тепетата привлече вниманието на стотици посетители и професионалисти от бранша с модерна визия и богатство от информационни материали.
Посетителите на пловдивския щанд имаха възможността да се потопят в хилядолетната история на града, да научат повече за неговите емблематични културно-исторически забележителности като Античния театър, Римския стадион, Епископската базилика на Филипопол и неповторимата атмосфера на Стария град.
Акцент в представянето на Община Пловдив беше и изключително наситеният събитиен календар, който за 2025 г. включва над 900 разнообразни прояви. От международни фестивали и концерти на световни звезди до театрални постановки, изложби и спортни събития – Пловдив за поредна година доказва статута си на културната и фестивална столица на България. Именно тази динамична и целогодишна програма привлича огромен брой туристи от страната и чужбина, допринасяйки за устойчивото развитие на туристическия сектор в града.
"Благодаря за оказаната чест да получа тази награда. Това е признание за моите колеги и за всички партньори, с които работим за това Пловдив да бъде предпочитана туристическа дестинация. Наградата ни задължава да продължаваме да работим по същия начин - с всеотдайност и желание, за да надграждаме постигнатите резултати", заяви Юлиана Йорданова директор на дирекция "Туризъм" на Община Пловдив.
"Ние не предлагаме просто туристически продукт, а цялостно изживяване, което съчетава история, изкуство, кулинария и неповторима атмосфера. Щастливи сме, че журито на изложението във Велико Търново са оценили високо нашия подход и визия. Продължаваме да работим за утвърждаването на Пловдив като предпочитано място за културен туризъм", допълни още Юлиана Йорданова.
Международното туристическо изложение "Културен туризъм" във Велико Търново е най-авторитетният форум в България, посветен на популяризирането на културното наследство и свързаните с него туристически практики. Участието и отличието за Община Пловдив са ключови за популяризирането на града пред широка публика и за създаването на нови ползотворни партньорства в туристическия бранш.
