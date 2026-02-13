Община Пловдив осигурява повече автобуси за Задушница

© За да се осигури нормалното транспортно обслужване на гражданите за Задушница на 14 февруари (събота), Община Пловдив пуска повече автобуси по градските линии, които пътуват до траурните паркове в Пловдив.



Това съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



С делнично разписание ще се движат автобусни линии №7, 11, 27, 36, 37, 66 и 93. Линия №25 ще изпълнява с празничен маршрут до Рогошките гробища.