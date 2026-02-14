ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив осигурява повече автобуси днес
Това съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.
С делнично разписание ще се движат автобусни линии №7, 11, 27, 36, 37, 66 и 93. Линия №25 ще изпълнява с празничен маршрут до Рогошките гробища.
