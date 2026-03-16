Община Пловдив обявява поръчка за физическа охрана на ключови обекти
Процедурата предвижда охраната на обектите да се извършва в пълно съответствие със Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), обслужвайки нуждите на администрацията и нейните поделения.
Общата прогнозна стойност за изпълнението на услугата възлиза на 899 955,60 евро с ДДС.
Всички заинтересовани страни могат да подадат своите оферти или заявления за участие до крайния срок, който е 16 март. Тъй като обществената поръчка е пряко договаряне и е пусната на 12 март, ще бъдат поканени три фирми за сключване не договор - "Вип секюрити" ЕООД, "Радио СОТ" ООД, "Трафик СОТ" ООД.
Предметът на поръчката включва следните обекти, които община Пловдив не може да обхване с "Общинска охрана":
- ОП "Траурна дейност“: Траурните паркове "Централен“ (248 дка), "Север“ (360 дка) и "Южен“ (60 дка).
- Търговски и спортни обекти: "Четвъртък пазара“ (ул. "Ангел Кънчев“ № 3), Многофункционална спортна зала (ул. "Асеновградско шосе“ № 8) и "Младежки център“ (ул. "Ясна поляна“ № 18).
- Здравни и административни имоти: СБПФЗАЛ "Д. П. Кудоглу“ (бул. "Цариградско шосе“ № 108), недвижим имот в землището на с. Ягодово (7783 кв. м. със сгради) и "Пътно знаково стопанство - Тракия“.
За всички обекти е предвиден един невъоръжен организатор охрана, който ще изпълнява функциите си в работни дни от 09:00 до 17:30 часа.
Възложител на обществената поръчка е Ангел Славов, заместник-кмет по сигурността.
bpfc 1912
преди 3 ч. и 30 мин.
Браво! Сега очаквам да им върнат пак поръчката, заради объркана документация. Ама да не забравяме, че толкова си могат. На кмета ако му размениш обувките, цял ден ще се чуди, що го болят краката. Капацитета му е на ниво "селски кмет" Дори и там има по-кадърни от него.
