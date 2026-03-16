Община Пловдив стартира процедура по ЗОП за осигуряване на физическа охрана. Дейността е насочена към защита на общински имоти и звена, които са на общинска бюджетна издръжка, информира Plovdiv24.bg.

Процедурата предвижда охраната на обектите да се извършва в пълно съответствие със Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), обслужвайки нуждите на администрацията и нейните поделения.

Общата прогнозна стойност за изпълнението на услугата възлиза на 899 955,60 евро с ДДС.

Всички заинтересовани страни могат да подадат своите оферти или заявления за участие до крайния срок, който е 16 март. Тъй като обществената поръчка е пряко договаряне и е пусната на 12 март, ще бъдат поканени три фирми за сключване не договор - "Вип секюрити" ЕООД, "Радио СОТ" ООД, "Трафик СОТ" ООД.

Предметът на поръчката включва следните обекти, които община Пловдив не може да обхване с "Общинска охрана":

- ОП "Траурна дейност“: Траурните паркове "Централен“ (248 дка), "Север“ (360 дка) и "Южен“ (60 дка).

- Търговски и спортни обекти: "Четвъртък пазара“ (ул. "Ангел Кънчев“ № 3), Многофункционална спортна зала (ул. "Асеновградско шосе“ № 8) и "Младежки център“ (ул. "Ясна поляна“ № 18).

- Здравни и административни имоти: СБПФЗАЛ "Д. П. Кудоглу“ (бул. "Цариградско шосе“ № 108), недвижим имот в землището на с. Ягодово (7783 кв. м. със сгради) и "Пътно знаково стопанство - Тракия“.

За всички обекти е предвиден един невъоръжен организатор охрана, който ще изпълнява функциите си в работни дни от 09:00 до 17:30 часа.

Възложител на обществената поръчка е Ангел Славов, заместник-кмет по сигурността.