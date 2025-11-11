ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив обявява конкурс за куратор и концепция за Националните есенни изложби през 2026 година
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:40 / 11.11.2025Коментари (0)111
©
Националните есенни изложби се провеждат ежегодно в град Пловдив в периода 1 – 30 септември. Началото е поставено на 17 декември 1967 г., когато в дома на Атанас Кръстев (възрожденската къща на ул. "Д-р Чомаков" № 5 в Стария град ) е показана самостоятелна изложба от 33 акварела на художника Георги Божилов - Слона. 

През 90-те години Националните есенни изложби се организират не на принципа на общите художествени изложби, а на кураторски принцип. Известни български изкуствоведи и художници задават темата и селекцията на форума всяка година. От 2000 г. започва да се провежда и кураторски конкурс. От 2013 до 2024 г. изложбите имат постоянен куратор – проф. д-р Галина Лардева, която избира тематичния фокус, участниците и осъществява цялостната организация. 

От 2025 г., съгласно изискванията на българското законодателство и утвърдения от кмета на Община Пловдив Статут на Национални есенни изложби – Пловдив, се въвежда отново конкурсното начало. Целта на конкурса за куратор на НЕИ е да създаде разнообразен профил на това значимо събитие и на максимално прозрачен и демократичен принцип да се стимулира активното участие на специалисти в сферата на визуалните изкуства от цялата страна, да се постави фокус върху съвременните тенденции в изкуството, представени в характерната и неповторима среда на архитектурно историческия резерват "Старинен Пловдив", като така се продължи и развие традицията на този важен форум.

Община Пловдив в партньорство с Общински институт (ОИ) "Старинен Пловдив", Градска художествена галерия (ГХГ) - Пловдив и частни галерии ще осигури дворни и интериорни пространства в Стария град, както следва: Балабанова къща - двор, дълбока и сводеста зали; Къща Хиндлиян - дворно пространство, мааза и зали на верандата; Къща на Верен Стамболян - двор и партерни помещения; ГХГ- Пловдив – Постоянна експозиция "Мексиканско изкуство" - двор и зала сутерен, ГХГ- Пловдив – Постоянна експозиция "Енчо Пиронков" - двор; Галерия "Червеното пони"- двор.  

В зависимост от концепцията на конкретното издание, могат да се договорят и други изложбени площи. Схеми и снимки от обектите  - активен бутон в страницата https://culture.plovdiv.bg/

Условия за участие:

Национални есенни изложби се осъществяват въз основа на избран с конкурс куратор/кураторски екип и кураторска концепция при спазване на условията на Статут на Национални есенни изложби – Пловдив. В конкурса могат да участват български юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган и български пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия.

Документите по чл. 18 от Статута  се подават по реда на чл.19 и при условията на чл.20 от същия. Концепциите и всички придружаващи документи се изпращат в PDF формат по електронна поща  culture@plovdiv.bg, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Необходими документи за участие в конкурса:  

1. Попълнено заявление по образец;

2. Творческа биография и портфолио на кандидата/кандидатите с визуален материал и линкове към реализирани проекти;

3. Предварителна кураторска концепция в свободен текст до 10 стандартни страници, която трябва да включва: тема и обединяваща идея на събитието, кратка теоретична обосновка на избраната тема, предварителна селекция на артисти, предварително разпределение по избраните изложбени пространства, обща комуникационна стратегия;

4. Попълнен предварителен бюджет и график на дейности по образец;

5. Съпътстващ визуален материал – портфолиа на избраните артисти, скици и макети с разпределение в пространствата;

6. Препоръчителни писма и писма за партньорство (по желание).

7. Допълнителни изисквания към документите: названията на файловете трябва да са коректно изписани; портфолиата, визуалните материали и творческите биографии да се обединят в .zip файлове или в линкове; заявлението за участие и проектобюджетът се изпращат или подписани с електронен подпис от кандидата, или подписани и подпечатани на хартия и сканирани, като оригиналите на хартия се прилагат след селекцията и стават неизменна част от договора.

Необходимите документи за участие – приложени са в https://culture.plovdiv.bg/

Средства за организация на изложбите:

Финансовите параметри на средствата за организацията на НЕИ през 2026 г. са в размер до 23 500 Eвро (€) (Двадесет и три хиляди и петстотин евро) или 45 962.01 лв. (Четиридесети пет  хиляди деветстотин шестдесет и два лева и една стотинка) с включен ДДС.

Община Пловдив обезпечава средствата, необходими за покриване на следните разходи: 

1. Административни разходи по проекта – командировъчни на екипа, счетоводни и юридически услуги.

2.  Преки разходи по дейности

2.1. Творчески хонорари на куратор/кураторски екип и участници.

2.2. Продукционни разходи за създаване на нови произведения.

2.3. Технически разходи за инсталиране и деинсталиране на произведенията и транспорт.

2.4. Хонорари на технически лица и пазители.

2.5. Наем на техника и организационни разходи по откриване на изложбите.

2.6. Разходи за пътни и хотелско настаняване на участниците.

2.7. Визуална идентичност и рекламни материали.

Поощрява се привличането на допълнителни партньорства и спонсорства на събитието. Отразяването на допълнително финансиране в предварителния бюджет при кандидатстване става с писма за потвърждение от партньорите.

      

Срок за кандидатстване:

Срокът за подаване на кураторски концепции, ведно с документите и приложенията към тях е както следва: по електронен път на електронна поща culture@plovdiv.bg - до 24:00 ч. на 31.12.2025 г.

Начин на провеждане на конкурса:

Постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Пловдив. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на документи с цел избягване конфликт на интереси. Преди оценяването комисията приема методика, по която ще работи и определя тежестта на отделните критерии. При оценяване се ръководи от следните критерии: 

1. Професионален опит на кандидата/кандидатите.

2. Яснота и оригиналност на кураторската теза, успешно и въздействащо интегриране в избраните изложбени пространства.

3. Селекция на предложените артисти.  

4. Реалистичност на предложения предварителен бюджет.

5. Възможност за достигане на разнообразни публики.

6. Потенциални връзки и препратки с дългата и интересна история на форума, почетни участия на пловдивски автори, ретроспективни елементи в експозицията.

7. Национална значимост на художествения факт, получен в резултат на реализирането на кураторската концепция.

Окончателно решение се взима на базата на дискусия. Протоколът от работата на комисията се утвърждава от кмета на община Пловдив и в тридневен срок се обявяват резултатите от конкурса. Взаимоотношенията между община Пловдив и класирания на първо място куратор/кураторски екип се уреждат чрез сключване на договори.

Всички съобщения и документи във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на община Пловдив - https://culture.plovdiv.bg/.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
25-годишен мъж e задържан при поредно посегателство на паркинг в ...
22:41 / 11.11.2025
НСО атакува шофьора, заснел колоната край Пловдив: Арогантно и бе...
20:23 / 11.11.2025
Започва санирането на блок в "Централен"
16:46 / 11.11.2025
Симулираха взрив в реактор, при който има жертви край Пловдив
16:43 / 11.11.2025
Смразяващи кадри! Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
16:25 / 11.11.2025
Поне две години завършват проекта за пробива на Централна гара
16:57 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: