Община Пловдив обявява конкурс за куратор и концепция за Националните есенни изложби през 2026 година

© Националните есенни изложби се провеждат ежегодно в град Пловдив в периода 1 – 30 септември. Началото е поставено на 17 декември 1967 г., когато в дома на Атанас Кръстев (възрожденската къща на ул. "Д-р Чомаков" № 5 в Стария град ) е показана самостоятелна изложба от 33 акварела на художника Георги Божилов - Слона.



През 90-те години Националните есенни изложби се организират не на принципа на общите художествени изложби, а на кураторски принцип. Известни български изкуствоведи и художници задават темата и селекцията на форума всяка година. От 2000 г. започва да се провежда и кураторски конкурс. От 2013 до 2024 г. изложбите имат постоянен куратор – проф. д-р Галина Лардева, която избира тематичния фокус, участниците и осъществява цялостната организация.



От 2025 г., съгласно изискванията на българското законодателство и утвърдения от кмета на Община Пловдив Статут на Национални есенни изложби – Пловдив, се въвежда отново конкурсното начало. Целта на конкурса за куратор на НЕИ е да създаде разнообразен профил на това значимо събитие и на максимално прозрачен и демократичен принцип да се стимулира активното участие на специалисти в сферата на визуалните изкуства от цялата страна, да се постави фокус върху съвременните тенденции в изкуството, представени в характерната и неповторима среда на архитектурно историческия резерват "Старинен Пловдив", като така се продължи и развие традицията на този важен форум.



Община Пловдив в партньорство с Общински институт (ОИ) "Старинен Пловдив", Градска художествена галерия (ГХГ) - Пловдив и частни галерии ще осигури дворни и интериорни пространства в Стария град, както следва: Балабанова къща - двор, дълбока и сводеста зали; Къща Хиндлиян - дворно пространство, мааза и зали на верандата; Къща на Верен Стамболян - двор и партерни помещения; ГХГ- Пловдив – Постоянна експозиция "Мексиканско изкуство" - двор и зала сутерен, ГХГ- Пловдив – Постоянна експозиция "Енчо Пиронков" - двор; Галерия "Червеното пони"- двор.



В зависимост от концепцията на конкретното издание, могат да се договорят и други изложбени площи. Схеми и снимки от обектите - активен бутон в страницата https://culture.plovdiv.bg/



Условия за участие:



Национални есенни изложби се осъществяват въз основа на избран с конкурс куратор/кураторски екип и кураторска концепция при спазване на условията на Статут на Национални есенни изложби – Пловдив. В конкурса могат да участват български юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган и български пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия.



Документите по чл. 18 от Статута се подават по реда на чл.19 и при условията на чл.20 от същия. Концепциите и всички придружаващи документи се изпращат в PDF формат по електронна поща culture@plovdiv.bg, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).



Необходими документи за участие в конкурса:



1. Попълнено заявление по образец;



2. Творческа биография и портфолио на кандидата/кандидатите с визуален материал и линкове към реализирани проекти;



3. Предварителна кураторска концепция в свободен текст до 10 стандартни страници, която трябва да включва: тема и обединяваща идея на събитието, кратка теоретична обосновка на избраната тема, предварителна селекция на артисти, предварително разпределение по избраните изложбени пространства, обща комуникационна стратегия;



4. Попълнен предварителен бюджет и график на дейности по образец;



5. Съпътстващ визуален материал – портфолиа на избраните артисти, скици и макети с разпределение в пространствата;



6. Препоръчителни писма и писма за партньорство (по желание).



7. Допълнителни изисквания към документите: названията на файловете трябва да са коректно изписани; портфолиата, визуалните материали и творческите биографии да се обединят в .zip файлове или в линкове; заявлението за участие и проектобюджетът се изпращат или подписани с електронен подпис от кандидата, или подписани и подпечатани на хартия и сканирани, като оригиналите на хартия се прилагат след селекцията и стават неизменна част от договора.



Необходимите документи за участие – приложени са в https://culture.plovdiv.bg/



Средства за организация на изложбите:



Финансовите параметри на средствата за организацията на НЕИ през 2026 г. са в размер до 23 500 Eвро (€) (Двадесет и три хиляди и петстотин евро) или 45 962.01 лв. (Четиридесети пет хиляди деветстотин шестдесет и два лева и една стотинка) с включен ДДС.



Община Пловдив обезпечава средствата, необходими за покриване на следните разходи:



1. Административни разходи по проекта – командировъчни на екипа, счетоводни и юридически услуги.



2. Преки разходи по дейности



2.1. Творчески хонорари на куратор/кураторски екип и участници.



2.2. Продукционни разходи за създаване на нови произведения.



2.3. Технически разходи за инсталиране и деинсталиране на произведенията и транспорт.



2.4. Хонорари на технически лица и пазители.



2.5. Наем на техника и организационни разходи по откриване на изложбите.



2.6. Разходи за пътни и хотелско настаняване на участниците.



2.7. Визуална идентичност и рекламни материали.



Поощрява се привличането на допълнителни партньорства и спонсорства на събитието. Отразяването на допълнително финансиране в предварителния бюджет при кандидатстване става с писма за потвърждение от партньорите.







Срок за кандидатстване:



Срокът за подаване на кураторски концепции, ведно с документите и приложенията към тях е както следва: по електронен път на електронна поща culture@plovdiv.bg - до 24:00 ч. на 31.12.2025 г.



Начин на провеждане на конкурса:



Постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Пловдив. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на документи с цел избягване конфликт на интереси. Преди оценяването комисията приема методика, по която ще работи и определя тежестта на отделните критерии. При оценяване се ръководи от следните критерии:



1. Професионален опит на кандидата/кандидатите.



2. Яснота и оригиналност на кураторската теза, успешно и въздействащо интегриране в избраните изложбени пространства.



3. Селекция на предложените артисти.



4. Реалистичност на предложения предварителен бюджет.



5. Възможност за достигане на разнообразни публики.



6. Потенциални връзки и препратки с дългата и интересна история на форума, почетни участия на пловдивски автори, ретроспективни елементи в експозицията.



7. Национална значимост на художествения факт, получен в резултат на реализирането на кураторската концепция.



Окончателно решение се взима на базата на дискусия. Протоколът от работата на комисията се утвърждава от кмета на община Пловдив и в тридневен срок се обявяват резултатите от конкурса. Взаимоотношенията между община Пловдив и класирания на първо място куратор/кураторски екип се уреждат чрез сключване на договори.



Всички съобщения и документи във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на община Пловдив - https://culture.plovdiv.bg/.