© Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на оборудване за ОУ "Елин Пелин" по процедурата на МОН за модернизация на образователната среда. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост.



Прогнозната максимална стойност на поръчката е 17 462,97 евро без ДДС, като срокът за подаване на оферти или заявления е до 16 март включително, предава Plovdiv24.bg.



​​​​​​Дейностите, предмет на обществената поръчка, се изразяват в доставки (включително и монтаж в приложимите случаи) на осем вида артикули. Сред тях са три броя вертикален хладилен шкаф с фризер и по един брой микровълнова фурна, тостер, кафе-мелачка кафе-машина, съдомиялна машина, подплотов хладилник и фреш-машина.



Уредите трябва да бъдат нови, неупотребявани, нерециклирани и без дефекти, да са окомплектовани с всички необходими захранващи кабели, да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и



технологично заземяване на оборудването, да имат всички захранвания и захранващи кабели са съвместими със стандартната мрежа за



електрозахранване в Р.България и със стандартите в ЕС. Техниката трябва да отговаря на всички стандарти относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност, включване към електрическата



мрежа; всеки от уредите да имат ръководство за експлоатация на български език; както и да бъдат в окомплектовка с всички гаранционни карти.



Срокът за извършване на доставката, (включително и монтаж в приложимите случаи) не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.