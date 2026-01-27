ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Община Пловдив не успя да си намери главен юрисконсулт
Четирима души са подали заявления за участие в надпреварата - действащите адвокати Албена Ботева и Димитър Кочанов и двама други кандидати с юридическо образование Цветана Семерджиева и Красимира Христова. На теста по административно право обаче се е явила само една от кандидатките, но тя не го е издържала.
До избора на титуляр на позицията ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността.
Длъжността "главен юрисконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на кмета, както и с изразяването на становища и разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общината.
Първоначалното изискване е кандидатите да имат не по-малко от 3-годишен юридически опит и да са магистър по "Право". Средната заплата на главния юрисконсулт е около 1300 евро, като точният размер зависи от професионалния опит.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Безобразия в "Тракия"
09:24 / 27.01.2026
Numbeo: Пловдив е №1 в България по условия за живот
09:04 / 27.01.2026
Industrial Hub реализира първия модулен индустриален парк за малк...
09:00 / 27.01.2026
АДФИ установи скандални нарушения при ремонт за близо 3 млн. лева...
10:04 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS