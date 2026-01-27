ИЗПРАТИ НОВИНА
Община Пловдив не успя да си намери главен юрисконсулт
Автор: Георги Кирилов 08:50Коментари (0)604
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив не успя да избере главен юрисконсулт на приключилия конкурс и  предстои да обяви нов, предава Plovdiv24.bg.

Четирима души са подали заявления за участие в надпреварата - действащите адвокати Албена Ботева и Димитър Кочанов и двама други кандидати с юридическо образование Цветана Семерджиева и Красимира Христова. На теста по административно право обаче се е явила само една от кандидатките, но тя не го е издържала. 

До избора на титуляр на позицията ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността. 

Длъжността "главен юрисконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на кмета, както и с изразяването на становища и разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общината.

Първоначалното изискване е кандидатите да имат не по-малко от 3-годишен юридически опит и да са магистър по "Право". Средната заплата на главния юрисконсулт е около 1300 евро, като точният размер зависи от професионалния опит.







