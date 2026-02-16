© Facebook виж галерията Завършихме обновяването на междублоковото пространство на ул. "Волтер", където подменихме пейките с нови. Стартирахме ремонт и обновяване на парк "Чайка", съобщи кметът на район "Източен" Емил Русинов.



"Продължаваме с добрите инициативи и грижата за облагородяване на зоните за отдих", допълни той.



Облагородяването се реализира по проект по ПУДООС.



На мястото бе останала една стара пързалка, която по искане на гражданите пързалката бе демонтирана и на това място се сложи ударопоглъщаща настилка и чисто ново детско съоръжение.



Припомняме, че още в средата на декември миналата година той съобщи пред репортер на Plovdiv24.bg. за новостите, които очакват зоната.



Тогава той сподели, че в най-кратки срокове се предвижда рехабилитация на парк "Чайка".



Планира се да се подмени ударопоглъщащата настилка на детската площадка, да се рехабилитират прилежащите на парка фитнес уреди, да се ремонтират и пребоядисат пейките. Целият парк трябва да придобие много по-различен вид.