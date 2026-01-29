ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обновиха спортно игрище в центъра на Пловдив
Площадката има нова ограда, противоударна настилка и вратички за футбол. Заключва се, като ключът е предаден на един от домоуправителите на вход в близкия блок. Целта е да има надзор, за да не се допускат вандалски прояви, каза за медията ни кметът на "Централен" Георги Стаменов. По същия начин е реновирана и площадката на ул. "Загоре".
По повод контролирания достъп кметът припомни, че в квартала е имало разногласие по въпроса. Администрацията е изпратила писма до всички домоуправители и на общо събрание мнозинството е решило игрището да се заключва.
"Съоръжението е безопасно и в дневните часове там ще могат да спортуват и тренират както децата от квартала, така и децата от подблоковите групи на ОУ "Душо Хаджидеков"" - каза Стаменов. В съседство има свободно пространство, което в бъдеще ще бъде превърнато в паркинг.
Обновяването на спортното игрище е по одобрен проект от ПУДООС за 15 000 лева и съфинансиране от 5000 лева от бюджета на районното кметство.
С пари от ПУДООС са реновирани още няколко обекта в "Централен" - площадката за фитнес на открито на ул. "Крумово", детската площадка на ул. "Богомил" 48 срещу бившия кадастър, кучешката площадка на ул. "Георги Мамарчев" близо до бул. "Източен". Изградена е и голяма напоителна система зад "Т-маркет" и в парк "Рожен", изброи районният кмет.
Следващата седмица експерти от РИОСВ ще направят проверка на завършените обекти.
