Областният управител се срещна с новоназначения католически епископ монсеньор Румен Станев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:34Коментари (0)0
©
Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева се срещна днес с новоназначения католически епископ на Софийско‑Пловдивския диоцез монсеньор Румен Станев. Разговорът премина в дух на уважение, откритост и приятелство.

В разговорите участваха още народният представител от ПП ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по околната среда и водите Младен Шишков, заместник областният управител д-р инж. Атанас Ташков, главният секретар на областната администрация Николай Чунчуков, както и италианският предприемач и основател на фондация "Творци на надежда“ Микеле Санторелли.

"Щастлива съм да Ви приветствам с декрета за Вашето ново назначение. Като представител на държавата в Пловдивска област се радвам, че човек, роден и изминал по-голямата част от духовния си път тук, поема поста и грижата за най-голямата католическа общност в България“, заяви проф. Янчева.

Тя подчерта, че Пловдив и регионът от векове са пример за мирно съжителство между различни религии и етноси – традиция, която и днес продължава да укрепва духа на приятелство и взаимно уважение.

Монсеньор Станев представи накратко Софийско‑Пловдивския диоцез. Той е най-големият в страната, с над 25 000 католици, обхващащ София, Пловдив, Раковски и редица католически селища. В структурата му функционират 14 енории, 23 свещеници и 19 монахини, а на територията му активно работи благотворителната организация "Каритас Витания“.

Епископът сподели и своя духовен път. Роден е на 19 август 1973 г. в Калояново. Завършва богословие в Папския Урбански университет в Рим и е ръкоположен за свещеник на 11 септември 1999 г. в катедралата "Свети Лудвиг“ в Пловдив. Служи като енорист и помощник‑енорист в енориите "Пресвето Сърце Исусово“ и "Свети Архангел Михаил“ в Раковски. От основаването на организацията е председател на "Каритас Витания“. През 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ на Софийско‑Пловдивския диоцез и титулярен епископ на Симидика. Същата година става и президент на Каритас България. През юли 2025 г. е избран за диоцезален администратор на Софийско‑Пловдивския диоцез.

В рамките на срещата участниците се обединиха около важността от насърчаване на междурелигиозния диалог, укрепване ролята на духовните общности в обществения живот и разширяване на възможностите за съвместна работа в подкрепа на развитието на Пловдивска област. Също така бе подчертано, че толерантността, хармонията и взаимното уважение между различните религиозни общности са основа за стабилна и устойчива обществена среда. Акцент бе поставен и върху значението на активното партньорство между църквата и регионалната власт при реализирането на инициативи в подкрепа на обществени каузи.







