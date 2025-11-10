ЗАРЕЖДАНЕ...
|Областният управител се срещна с новия генерален консул на Турция в Пловдив
В своето експозе проф. Янчева направи кратко представяне на Пловдивска област и очерта приоритетите за сътрудничество между нашите две приятелски страни – икономика, образование, култура и туризъм. Тя припомни и общите инициативи до момента – сътрудничество с област Одрин, партниране в различни форуми за подпомагане на връзките между бизнеса, подкрепа на културни събития за сближаване, образователни и социални инициативи.
Проф. Янчева подчерта създадените силни връзки между висшите учебни заведения в Пловдив и вузове от Турция. През последните години са изградени изключително добри контакти на ниво висше образование и по различни програми се осъществява постоянен обмен на студенти и преподаватели.
Турският дипломат благодари за топлото посрещане и подчерта, че е щастлив да поеме своя мандат в България и да работи в един толкова древен и красив град като Пловдив. Той идва от Киев, а също е бил на мисии в Грузия, Казахстан и САЩ.
"Ще продължа да работя за добрите връзки между турския и българския бизнес, за представянето на турската култура в България, за засилване на връзките в областта на образованието“, коментира от своя страна Манав.
За него обаче важен акцент ще бъде и подобряването на транспортната свързаност на Пловдив и региона с Турция. Една от следващите му срещи е с ръководството на летище "Пловдив“. Той се надява не само да бъдат възобновени полетите от Пловдив до Истанбул и големите туристически центрове, но и да бъдат включени и нови до по-далечни дестинации. Освен това вижда сериозен потенциал в областта на карго полетите.
На финала на срещата проф. Янчева и генералният консул размениха протоколни подаръци и си обещаха по-чести срещи по конкретни въпроси.
