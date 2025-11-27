© виж галерията Учениците от 4 "а“ клас на ОУ "Стоян Михайловски“ – Пловдив показаха нагледно как да се хранят, за да са силни и здрави по време на открит урок, на който специален гост бе областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева.



Урокът на тема "Избирам здравословното хранене“ се проведе съвместно със седмокласниците от клуб "Наука и чудеса“ под ръководството на старши учителите Галя Найденова и Павлина Лилова по методиката на програмата FoodEducators Teachers’ Training, разработена от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и реализирана в България от БГ Наука и EIT Food. Двете преподавателки обясниха, че идеята за бинарния урок е възникнала след тяхното участие в обучението по тази програма, което се проведе преди няколко седмици в Областна администрация Пловдив под патронажа на проф. Янчева.



По време на урока учениците участваха в симулирано пазаруване в супермаркет, направиха избор на здравословни храни за закуска, обяд и вечеря и демонстрираха знанията си чрез интерактивни презентации. Заниманието беше наситено с много игри, емоции и нови знания. Децата показаха, че здравословното хранене може да бъде едновременно полезно и забавно.



Областният управител проф. д-р Христина Янчева поздрави учениците за представянето и искрените им обещания занапред да избират здравословните храни и символично написа "Отличен“ на всички. В приветствието си проф. Янчева подчерта значението на инициативата за изграждане на трайни навици у децата и насърчи училището да продължи да развива подобни иновативни практики.



Директорът на училището Тинка Балабанова, също поздрави децата и съобщи, че съвсем скоро училището ще разполага с нов STEM център, в който учениците ще могат да продължат да развиват своето иновативно и творческо мислене – умения, които вече блестящо показаха при подготовката на проектите за урока по здравословно хранене.



Накрая всички получиха медали и подаръци, които да им помагат в избора на полезните храни.



В коридора областният управител беше пресрещнат неочаквано от журналистите от училищния вестник, които се оказаха много добре подготвени и направиха с нея блиц интервю за важните проекти за Пловдивска област.



Преди урока областният управител се срещна с екипа, на която директорът представи накратко историята, настоящите успехи и предизвикателствата, пред които е изправено училището в момента.



Броят на родителите, които избират "Стоян Михайловски“, расте с всяка изминала година. "Базата не позволява да приемем всички желаещи, но обмисляме разширяване чрез пристрояване. Нужни са ни поне още 8 класни стаи и концертна зала“, обясни Тинка Балабанова. Тя допълни, че вече е провела разговор по темата с кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев и предстои да бъде изготвен идеен проект, който да помогне за осъществяването на бъдещето разширение.



ОУ "Стоян Михайловски“ е училище с над 60-годишна история, отличено с орден "Кирил и Методий“ III степен и Почетния знак на град Пловдив. Днес то съчетава традиции и модерност, развива STEM обучение и прилага модела 1:1 за дигитален достъп на учениците. Училището е активен участник в национални програми, които помагат работата с децата и развитието на техния потенциал в областта на математиката и природните науки, на музиката и спорта.