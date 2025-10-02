© виж галерията Над 100 образователни медиатора се събраха на работна среща по инициатива на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, за да дискутират как да се върнат децата в клас. Всички те работят на терен в цялата Пловдивска област и целта беше да споделят проблеми и добри практики от работата си.



Дискусията бе организирана със съдействието на Регионалното управление на образованието (РУО) и е част от дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.



По предложение на проф. Янчева срещите с образователните посредници ще станат регулярни и ще бъдат част от дейностите на Областния координационен съвет. Началникът на отдел "Организационно-методична дейност и контрол“ в РУО Мариана Симеонова съобщи, че в социалните мрежи ще бъде създадена областна група за взаимодействие, която ще се модерира от самата нея. Целта е по-бързо и ефективно решаване на проблемите, с които медиаторите се сблъскват ежедневно.



В разговора участниците споделиха предизвикателствата, с които се сблъскват всеки ден на терен: липса на информация за местонахождението на децата, трудности при овладяване на български език в различни етнически общности, както и ниска мотивация сред малограмотните и бедни родители. Проф. Янчева изслуша внимателно всеки един от участниците и подчерта отново, че работата с родителите е най-важна и трябва да продължи въпреки трудностите. Тя акцентира върху необходимостта от търсене на различни форми на работа със семействата, защото без тяхното доверие и подкрепа няма как децата да се върнат в клас. Също така обеща, че за работата с уязвимите групи ще се включат по активно службите по социално подпомагане.



Медиаторите изразиха и притеснения относно санкциите при отсъствия. Според тях лишаването от социални помощи за цяла година при пет неизвинени отсъствия е контрапродуктивно.



Напоследък те отчитат и една положителна тенденция – хората, които работят в чужбина, се връщат с променена нагласа и искат децата им да учат, защото виждат, че това ще им помогне да живеят по-добре. Някои от медиаторите споделиха желанието на родителите да се върнат вечерните училища. Това е образователна форма на обучение, основно за лица над 16 години, които по различни причини не могат да посещават дневна форма – работа, семейни ангажименти, социални затруднения и др. Според медиаторите тя би била по-ефективна за хората от уязвими групи и би подобрила мотивацията на родителите децата им да ходят на училище. Предложението е вечерното училище да се върне пилотно, поне в няколко града.



По време на дискусията беше поставен и въпросът за заплащането на медиаторите, чиито възнаграждения са около минималната заплата и изостават сериозно в сравнение с останалите работещи в сферата на образованието. По-голямата част от медиаторите са назначени на щат в училищата с осигурени средства от Министерството на образованието. Част от тях обаче са назначени по проекти, включително на 4 часа, и получават месечно по 400 лв. Това води до отлив, като много от тях се отказват и си търсят по-добре платена работа.



Срещата завърши с представяне на успешни примери от детска градина "Щастливо детство“ и екипите по обхват в Триводици, Перущица и Караджово. Проф. Янчева обяви, че подобни срещи ще се провеждат регулярно – поне веднъж на срок – с цел обмен на добри практики и устойчиво развитие на Механизма.