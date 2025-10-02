ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Областният управител на Пловдив участва в дискусия за връщането на децата в клас
Автор: Силвия Станева 19:55Коментари (0)135
©
виж галерията
Над 100 образователни медиатора се събраха на работна среща по инициатива на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, за да дискутират как да се върнат децата в клас. Всички те работят на терен в цялата Пловдивска област и целта беше да споделят проблеми и добри практики от работата си.

Дискусията бе организирана със съдействието на Регионалното управление на образованието (РУО) и е част от дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По предложение на проф. Янчева срещите с образователните посредници ще станат регулярни и ще бъдат част от дейностите на Областния координационен съвет. Началникът на отдел "Организационно-методична дейност и контрол“ в РУО Мариана Симеонова съобщи, че в социалните мрежи ще бъде създадена областна група за взаимодействие, която ще се модерира от самата нея. Целта е по-бързо и ефективно решаване на проблемите, с които медиаторите се сблъскват ежедневно.

В разговора участниците споделиха предизвикателствата, с които се сблъскват всеки ден  на терен: липса на информация за местонахождението на децата, трудности при овладяване на български език в различни етнически общности, както и ниска мотивация сред малограмотните и бедни родители. Проф. Янчева изслуша внимателно всеки един от участниците и подчерта отново, че работата с родителите е най-важна и трябва да продължи въпреки трудностите. Тя акцентира върху необходимостта от търсене на различни форми на работа със семействата, защото без тяхното доверие и подкрепа няма как децата да се върнат в клас. Също така обеща, че за работата с уязвимите групи ще се включат по активно службите по социално подпомагане.

Медиаторите изразиха и притеснения относно санкциите при отсъствия. Според тях лишаването от социални помощи за цяла година при пет неизвинени отсъствия е контрапродуктивно.

Напоследък те отчитат и една положителна тенденция – хората, които работят в чужбина, се връщат с променена нагласа и искат децата им да учат, защото виждат, че това ще им помогне да живеят по-добре. Някои от медиаторите споделиха желанието на родителите да се върнат вечерните училища. Това е образователна форма на обучение, основно за лица над 16 години, които по различни причини не могат да посещават дневна форма – работа, семейни ангажименти, социални затруднения и др. Според медиаторите тя би била по-ефективна за хората от уязвими групи и би подобрила мотивацията на родителите децата им да ходят на училище. Предложението е вечерното училище да се върне пилотно, поне в няколко града.

По време на дискусията беше поставен и въпросът за заплащането на медиаторите, чиито възнаграждения са около минималната заплата и изостават сериозно в сравнение с останалите работещи в сферата на образованието. По-голямата част от медиаторите са назначени на щат в училищата с осигурени средства от Министерството на образованието. Част от тях обаче са назначени по проекти, включително на 4 часа, и получават месечно по 400 лв. Това води до отлив, като много от тях се отказват и си търсят по-добре платена работа.

Срещата завърши с представяне на успешни примери от детска градина "Щастливо детство“ и екипите по обхват в Триводици, Перущица и Караджово. Проф. Янчева обяви, че подобни срещи ще се провеждат регулярно – поне веднъж на срок – с цел обмен на добри практики и устойчиво развитие на Механизма.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Автомобили започнаха да аварират в Пловдив, усеща се и неприятна ...
17:32 / 02.10.2025
По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма д...
17:18 / 02.10.2025
Кръстовище в Пловдив е под вода
17:11 / 02.10.2025
Възрастна пловдивчанка хвърли през терасата 4000 лева, мъж е арес...
17:10 / 02.10.2025
Внимание! През следващите часове се очаква рязко влошаване на мет...
14:00 / 02.10.2025
Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив
13:11 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: