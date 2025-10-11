ЗАРЕЖДАНЕ...
|Облагородиха междублоково пространство в Пловдив
През седмицата на самата локация бе проведена т.н. "Активизация на общността", за да се чуе тяхното мнение и да се идентифицират нуждите им. Младежи от BG Бъди активен и Младежки център Пловдив използваха методи като картографиране на активи и проблеми, което помогна за визуализиране на текущото състояние на пространството и идентифициране на потенциалните зони за подобрение. Тази предварителна работа позволи на организаторите да създадат план за действие, който да отговаря на желанията и нуждите на общността, която посещава пространството.
В дейностите по облагородяване се включиха и Район "Западен" и ОП "Градини и паркове".
Началото на инициативата беше поставено с почистване на локацията, последвано от обновяване на съществуващите пейки чрез подмяна на дъските и пребоядисване, както и монтиране на нови кошчета за отпадъци. В пространството бяха поставени два модула на креативна мебел за сядане ParkLy, които ще допринесат за отдиха и социализацията на младежите. Местните жители и доброволци засадиха храсти и растения, добавяйки зеленина и уют. Като завършек на инициативата бяха монтирани соларни лампички, които ще осветяват мястото и ще създават топла, приветлива атмосфера.
"Беше невероятно да видим толкова много хора, обединени от желанието да направят нещо положително за своя град," каза Тони Стойчева, кмет на "Западен", Община Пловдив. "Тази инициатива показа колко важно е младежите да бъдат включени в процеса на планиране и обновяване на обществените пространства."
Процесът на облагородяване на пространство бе воден от сдружение BG Бъди активен, което следва метологията на placemaking-а и работи с общности за създаване на качествена градска среда. "Тази инициатива не само подобрява физическата инфраструктура, но и насърчава социалното взаимодействие и чувството за принадлежност сред жителите", казва Румяна Киризиева от екипа на BG Бъди активен.
"Градските пространства трябва да работят за всички хора, а не само за някои. В този контекст, усилията на BG Бъди активен са насочени към създаването на места, които отразяват нуждите и желанията на местната общност, като по този начин се постига устойчиво и приобщаващо развитие." Преди да извършат самото облагородяване, от организацията провеждат няколко етапа, включващи анализ на района, анализиране на средата и потенциала на пространството и допитване до местните живущи и ползватели на локацията.
Събитието завърши с музика и почерпка, които бяха посрещнати с радост от участниците. Много от тях споделиха, че са впечатлени от постигнатото и се надяват на още такива инициативи в бъдеще.
Облагородяването е част от проекта Youth Placemaking Balkans и дългосрочните усилия на BG Бъди активен в посока създаване на устойчиви, активни и жизнени пространства в градска среда.
Youth Placemaking Balkans е финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.
