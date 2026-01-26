Обичан "татко" стана пловдивчанин

© Facebook Актьорът Стоян Дойчев вече е част от актьорския състав на Куклен театър Пловдив. Пловдивската публика може да го види още на 29 януари в спектакъла "Малкият принц", който се завръща на сцената, а в ролята на Летеца ще е именно Стоян Дойчев.



Билетите за 29 януари са почти изчерпани, а следващата дата е 26 февруари. Звездата на Стоян Дойчев изгря преди няколко години по време на сериала "Татковци", където си партнираше с Филип Буков и Христо Пъдев.



Публиката го познава от участия в редица филми, телевизионни и театрални продукции, както и от участието му в предаването "Аз обичам България“.



На сцената на Куклен театър – Пловдив той участва и в спектакъла "Вграждане", в ролята на майстор Манол.