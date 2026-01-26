ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обичан "татко" стана пловдивчанин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:05Коментари (0)465
© Facebook
Актьорът Стоян Дойчев вече е част от актьорския състав на Куклен театър Пловдив. Пловдивската публика може да го види още на 29 януари в спектакъла "Малкият принц", който се завръща на сцената, а в ролята на Летеца ще е именно Стоян Дойчев.

Билетите за 29 януари са почти изчерпани, а следващата дата е 26 февруари. Звездата на Стоян Дойчев изгря преди няколко години по време на сериала "Татковци", където си партнираше с Филип Буков и Христо Пъдев.

Публиката го познава от участия в редица филми, телевизионни и театрални продукции, както и от участието му в предаването "Аз обичам България“.

На сцената на Куклен театър – Пловдив той участва и в спектакъла "Вграждане", в ролята на майстор Манол.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026
За първи път в историята. Пловдив се подготвя за едно от най-клас...
19:30 / 25.01.2026
Нови структурни промени: Махат щатове в пловдивски общински предп...
19:25 / 25.01.2026
Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
14:28 / 25.01.2026
Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща п...
14:04 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ВК Марица, сезон 2025/2026
БК Локомотив Пловдив
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: