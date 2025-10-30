© виж галерията В духа на активността и отговорното поведение на пътя в ОУ "Димитър Димов“ се проведе тематичен ден по безопасност на движението по пътищата – БДП. Инициативата имаше за цел по достъпен и интересен начин да напомни на учениците колко е важно да познават и спазват правилата за движение.



На децата беше изнесена полезна лекция от инспектор Иванов от Пътна полиция - Пловдив, който ги запозна с основните пътни знаци и им обясни как да се движат безопасно като пешеходци и велосипедисти. След лекцията в училищния двор учениците имаха възможност да разгледат отблизо полицейския автомобил, което предизвика голям интерес и вълнение. "Бъди внимателен на пътя, за да стигнеш безопасно.“, подчерта инспектор Иванов.



В рамките на тематичния ден по БДП бяха организирани редица събития. Едно от тях беше интерактивната игра "Опасни и безопасни ситуации“, по време на която учениците преминаха по обиколни маршрути около и в близост до училището, за да усвоят правилното пресичане, изчакване и безопасно придвижване.



В богатата програма беше включено и арт ателие "Да нарисуваме безопасността“. Учениците от ОУ "Димитър Димов“ показаха своите таланти, като създадоха тематични карти, рисунки и плакати, посветени на пътната безопасност.



Класовете взели най-актовно участие и най-заслужилите творби от арт ателието бяха отличени с грамоти, връчени лично от г-жа Спаска Кожухарова – директор на учебното заведение.



"Знанието е нашият път към безопасност, а осъзнатостта – нашият щит. Нека всеки от вас помни, че отговорното поведение пази не само нас, но и хората до нас“, сподели в посланието си към децата директорката г-жа Спаска Кожухарова.



В края на тематичния ден възпитаниците на ОУ "Димитър Димов“ почетоха и предстоящия 1 ноември – Ден на народните будители, като изразиха уважение към духовността, знанието и българските просветители с тържество, в което се включиха ученици, преподаватели и родители.



Празникът завърши с много усмивки и аплодисменти.