Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив има нов директор. На поста се връща д-р Михаил Кръстев, който е бил шеф преди няколко години, съобщиха заот пресцентъра на БАБХ.Д-р Кръстев досега беше началник на отдел "Здравеопазване на животните". Предишният шеф д-р Чавдар Чавдаров остава в агенцията на друг пост.Заповедите за рокадите са подписани от изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, който оглави агенцията преди по-малко от месец.БАБХ, респективно - областната дирекция, има ключова роля за осигуряването на безопасността на храните и за защита интересите на българските потребители и производители.