ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Numbeo: Пловдив е №1 в България по условия за живот
Градът под тепетата заема 172-ро място в световната подредба. След него се нарежда Варна на 193-то място, а София остава на 201-ва позиция.
Индексът за качество на живот на Numbeo се изчислява на база на няколко ключови показателя, сред които покупателна способност, ниво на безопасност, качество на здравеопазването, разходи за живот, съотношение между цените на имотите и доходите, време за пътуване до работното място, замърсяване на околната среда и климатични условия.
Данните показват, че жителите на София разполагат с най-висока покупателна способност в сравнение с Пловдив и Варна. Въпреки това Пловдив изпреварва столицата по показатели като безопасност и климат, което му осигурява по-добра обща позиция в класацията.
Варна също се представя по-добре от София по отношение на безопасността и климата, а допълнително предимство за морския град са по-високите оценки за здравеопазване и по-краткото време за пътуване до работното място.
София получава най-високите си оценки именно за покупателната способност на населението, докато Пловдив и Варна се отличават най-вече с благоприятните си климатични условия.
На глобално ниво класацията на Numbeo показва, че Нидерландия е най-добрата страна за живеене. В топ 10 на градовете с най-високо качество на живот шест са нидерландски- Хага заема първото място, следвана от Утрехт, Айндховен, Гронинген, Ротердам и Амстердам, който е на осма позиция. В челната десетка попадат още Люксембург (6-то място), Виена (7-мо), Гент (9-то) и Нюрнберг (10-то).
Класацията отразява възприятията и данните, събирани от потребители по цял свят, и дава сравнителна картина за условията на живот в различни градове през 2026 година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Industrial Hub реализира първия модулен индустриален парк за малк...
09:00 / 27.01.2026
Господ пази пияните: МВР Пловдив с първа информация за среднощния...
08:25 / 27.01.2026
Почина Личо Стоунса
08:02 / 27.01.2026
Човекът е оцелял и е откаран в болница
23:03 / 26.01.2026
Грубо нарушение на обществения ред край Пловдив
22:58 / 26.01.2026
Тежкият инцидент до Пловдив е потвърден от БДЖ
21:36 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS