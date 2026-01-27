ИЗПРАТИ НОВИНА
Numbeo: Пловдив е №1 в България по условия за живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (0)836
© Plovdiv24.bg
Пловдив се нарежда пред София и Варна в индекса за качество на живот за 2026 г., изготвен от международната платформа Numbeo. В класацията са включени общо 304 града от цял свят, като сред българските градове най-добри условия за живот предлага именно Пловдив.

Градът под тепетата заема 172-ро място в световната подредба. След него се нарежда Варна на 193-то място, а София остава на 201-ва позиция.

Индексът за качество на живот на Numbeo се изчислява на база на няколко ключови показателя, сред които покупателна способност, ниво на безопасност, качество на здравеопазването, разходи за живот, съотношение между цените на имотите и доходите, време за пътуване до работното място, замърсяване на околната среда и климатични условия.

Данните показват, че жителите на София разполагат с най-висока покупателна способност в сравнение с Пловдив и Варна. Въпреки това Пловдив изпреварва столицата по показатели като безопасност и климат, което му осигурява по-добра обща позиция в класацията.

Варна също се представя по-добре от София по отношение на безопасността и климата, а допълнително предимство за морския град са по-високите оценки за здравеопазване и по-краткото време за пътуване до работното място.

София получава най-високите си оценки именно за покупателната способност на населението, докато Пловдив и Варна се отличават най-вече с благоприятните си климатични условия.

На глобално ниво класацията на Numbeo показва, че Нидерландия е най-добрата страна за живеене. В топ 10 на градовете с най-високо качество на живот шест са нидерландски- Хага заема първото място, следвана от Утрехт, Айндховен, Гронинген, Ротердам и Амстердам, който е на осма позиция. В челната десетка попадат още Люксембург (6-то място), Виена (7-мо), Гент (9-то) и Нюрнберг (10-то).

Класацията отразява възприятията и данните, събирани от потребители по цял свят, и дава сравнителна картина за условията на живот в различни градове през 2026 година.







