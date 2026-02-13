ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новият председател на Районен съд – Пловдив встъпи в длъжност
Изборът на съдия Панайот Велчев за председател на Районен съд – Пловдив стана факт след единодушно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 27 януари 2026 г. Основен мотив за кандидатурата му бе силната колегиална подкрепа – той бе номиниран от мнозинството от своите колеги в съда в резултат на неговите професионални и морални качества.
Съдия Панайот Велчев е магистрат с над 13 години стаж в органите на съдебната власт и е с придобит ранг в съдебната система "съдия в Апелативен съд“. Завършил е висшето си юридическо образование в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". След обучението си в НИП е назначен на длъжност "младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, като за период от време е бил командирован да изпълнява длъжността "съдия“ в РС – Асеновград. От 2015 г. официално става част от съдийския състав на РС – Пловдив, където и до днес правораздава в "Наказателно отделение“ .
В словото си при встъпването в длъжност новоназначеният председател потвърди решимостта си да изпълни целите, заложени в концепцията му, изложена пред Висшия съдебен съвет и подчерта, че за него Районен съд – Пловдив не е просто място на работа, а най-вече общност от професионалисти, които вземат отговорни решения. Той акцентира върху значението на колегиалността, приемствеността и екипната работа, необходими в отговор на високите обществени очаквания към съда и заяви намерение да запази и надгради добрите практики, създадените условия за работа и постигнатите високи резултати в съда.
Съдия Велчев получи поздравления от административните ръководители на Апелативен съд - Пловдив, Административен съд - Пловдив, Окръжен съд – Пловдив и на Районна прокуратура - Пловдив и присъстващите съдии и служители от Районен съд – Пловдив, които му пожелаха здраве, кураж и успешен мандат.
