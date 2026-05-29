На тържествена церемония днес в Съдебната палата 69 съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Пловдив. Новият им мандат започва днес и ще продължи до 29.05.2030 г., съобщиха от съда за Plovdiv24.bg.

Розалия Шейтанова – и.ф. председател на Окръжен съд – Пловдив разясни статута, правата и задълженията на новоизбраните съдебни заседатели и им пожела здраве и успешна работа.

След полагането на клетва бе избран и съвет на съдебните заседатели. След това съдия Петко Минев и административният секретар на Окръжен съд – Пловдив Божана Ангелова проведоха първоначално обучение, като запознаха съдебните заседатели със спецификата на тяхната дейност.