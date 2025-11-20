Нови затруднения за пловдивските шофьори, ограничават движението в центъра

© Plovdiv24.bg Архив За час се променя организацията на движение заради провеждането на фестивала "Дефиле на младото вино 2025“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



За времето от 13:30 ч. до 14:30 ч. на 21 ноември /петък/ се ограничават движението, престоят и паркирането на автомобили по улица "Съборна" №2-4, както и в района на кръстовището с улица "Митрополит Паисий".



Организацията и контролът на движението на пътни превозни средства, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР – Пловдив.