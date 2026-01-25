ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови структурни промени: Махат щатове в пловдивски общински предприятия
Автор: Данислава Вълкова 19:25Коментари (0)82
©
Променят правилника за устройството и дейността на ОП "Градини и паркове“ и на “Дезинфекционна станция". Това става ясно от информация в сайта на община Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg. Реформата касае структурата на предприятията. В момента данните показват, че общата численост на служителите на ОП "Градини и паркове“ е 547 постоянни щатни бройки и 60 сезонни работници. В дейност "Озеленяване“ са 325 бр., от които 311 постоянни бр. и 14 сезонни работници, в дейност "Чистота“ – 261 бр., от които 215 постоянни бр. и 46 сезонни работници. За поддръжката на речните корита отговарят 9 служители, а в управлението на компостиращата инсталация – 12 бр.

Според направеното предложение от директора Радина Андреева 60 сезонни работници ще се трансформират в 46 постоянни щатни бройки по двете дейности - озеленяване и чистота, което представлява намаление на числеността с 14 бройки. Назначаването на служителите на постоянни трудови договори ще осигури по-голямата им мотивация и ангажираност, както и ефективно разпределение на задачите през цялата година, се казва в документа за промяната.

Освен това се предлага съкращение на 26 постоянни щатни бройки от дейност "Озеленяване“ – 17 бр. и дейност "Чистота“ – 9 бр., като се създаде необходимата организация, а функциите им ще се поемат от останалите служители.

Така, според данните ще се увеличи общата численост на предприятието, която ще стане 567 постоянни щатни бройки.

Що се отнася до ОП “Дезинфекционна станция" според внесеното писмо и предложение от директорката Петя Дингилева се предлага отдел "Технически“ да бъде премахнат, да бъде създаден отдел "ФСО“ (Финансово-счетоводен отдел), както и да бъдат премахнати длъжностите "Главен счетоводител“, "Касиер, счетоводител“, "Домакин“ и "Магазинер“ от директно подчинение на директора на предприятието, като тези длъжности преминат в новосъздадения отдел "ФСО“.

На директно подчинение на Директора на ОП "Дезинфекционна станция“ ще бъде длъжността "Техник, механик“. Предлага се също общата численост на персонала да бъде намалена от 26 на 24 щатни бройки, като се закриват 2/две/ длъжности, а именно: Началник-отдел "Технически“ и "Шофьор“.

След изтичането на 30-дневния срок, предложенията и становищата по проекта за изменение на правилниците ще бъдат взети предвид и ще се публикуват на интернет страницата на Община Пловдив. След което ще бъдат предоставени на вниманието на общинските съветници за взимане на окончателно решение.

Плановете на администрацията са промените да влязат в сила от 01.03.2026 г.







