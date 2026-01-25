ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Нови структурни промени: Махат щатове в пловдивски общински предприятия
Според направеното предложение от директора Радина Андреева 60 сезонни работници ще се трансформират в 46 постоянни щатни бройки по двете дейности - озеленяване и чистота, което представлява намаление на числеността с 14 бройки. Назначаването на служителите на постоянни трудови договори ще осигури по-голямата им мотивация и ангажираност, както и ефективно разпределение на задачите през цялата година, се казва в документа за промяната.
Освен това се предлага съкращение на 26 постоянни щатни бройки от дейност "Озеленяване“ – 17 бр. и дейност "Чистота“ – 9 бр., като се създаде необходимата организация, а функциите им ще се поемат от останалите служители.
Така, според данните ще се увеличи общата численост на предприятието, която ще стане 567 постоянни щатни бройки.
Що се отнася до ОП “Дезинфекционна станция" според внесеното писмо и предложение от директорката Петя Дингилева се предлага отдел "Технически“ да бъде премахнат, да бъде създаден отдел "ФСО“ (Финансово-счетоводен отдел), както и да бъдат премахнати длъжностите "Главен счетоводител“, "Касиер, счетоводител“, "Домакин“ и "Магазинер“ от директно подчинение на директора на предприятието, като тези длъжности преминат в новосъздадения отдел "ФСО“.
На директно подчинение на Директора на ОП "Дезинфекционна станция“ ще бъде длъжността "Техник, механик“. Предлага се също общата численост на персонала да бъде намалена от 26 на 24 щатни бройки, като се закриват 2/две/ длъжности, а именно: Началник-отдел "Технически“ и "Шофьор“.
След изтичането на 30-дневния срок, предложенията и становищата по проекта за изменение на правилниците ще бъдат взети предвид и ще се публикуват на интернет страницата на Община Пловдив. След което ще бъдат предоставени на вниманието на общинските съветници за взимане на окончателно решение.
Плановете на администрацията са промените да влязат в сила от 01.03.2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
14:28 / 25.01.2026
Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща п...
14:04 / 25.01.2026
Пловдив получава дарение от 955 кв. м за нова улица
13:53 / 25.01.2026
За целите на два проекта община Пловдив отпуска безлихвени заеми
13:51 / 25.01.2026
Пловдивски адвокат: Колко пъти трябва да настъпваме една и съща м...
10:59 / 25.01.2026
Дават на търг няколко помещения от сграда на централно място в Пл...
08:55 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS