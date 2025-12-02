ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови директори оглавяват училища
Досегашните директори на двете училища са навършили пенсионна възраст. На позициите ще бъдат избрани временно изпълняващи, до провеждане на конкурси за титуляр. Процедурата за избор е в два етапа - по документи и събеседване, уточни за медията ни началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.
Обявяването на конкурс за директор в средата на учебната година не е необичайно. Практиката от последните години е при изпълнение на условията за пенсиониране мястото да се освобождава. Наскоро е подобна процедура е обявена за СУ "Симон Боливар" в Пловдив, а в следващите дни предстои и за други училища.
