|Нови STEM кабинети в две училища в Пловдив
Новите придобивки преобразяват учебната среда, като я превръщат в динамично място за откривателство. В двете училища проектите са съобразени със специфичните нужди на децата:
В СУ "Симон Боливар“ фокусът е върху интеграцията на природните науки и технологиите, подготвяйки по-големите ученици за практически предизвикателства в реална среда.
В НУ "Кирил Нектариев“ центърът залага на ранното развиване на логическо мислене и дигитална грамотност чрез креативни занимания и игрови модели.
По време на събитията Емил Русинов подчерта важността на това всяко дете в района да има достъп до най-добрите образователни ресурси.
"Със създаването на тези STEM кабинети в СУ "Симон Боливар“ и НУ "Кирил Нектариев“, не просто се обновяват кабинети, а се инвестира в бъдещето на децата. Нашата цел е район "Източен“ да предлага модерно и качествено образование,“ сподели Русинов.
Кабинетите са оборудвани с интерактивни панели и виртуална реалност, които правят уроците по-ангажиращи. Модулни мебели, позволяващи бърза трансформация на залите за работа в екип. Специализиран софтуер за програмиране и дизайн, различни технологични уреди: телескопи, микроскопи, проектори, 3D принтери и други.
Емил Русинов поздрави и благодари на екипите и на двете учебни заведения за мотивацията при създаването на тези технологично-образователни кабинети.
