ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нови STEM кабинети в две училища в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:06Коментари (0)261
©
виж галерията
Кметът на район "Източен" Емил Русинов присъсътва на откриването на STEM кабинети в СУ "Симон Боливар“ по покана на Мария Яръмова – директор и НУ "Кирил Нектариев“ с директор Борислав Шушнев.

Новите придобивки преобразяват учебната среда, като я превръщат в динамично място за откривателство. В двете училища проектите са съобразени със специфичните нужди на децата:

В СУ "Симон Боливар“ фокусът е върху интеграцията на природните науки и технологиите, подготвяйки по-големите ученици за практически предизвикателства в реална среда.

В НУ "Кирил Нектариев“ центърът залага на ранното развиване на логическо мислене и дигитална грамотност чрез креативни занимания и игрови модели.

По време на събитията Емил Русинов подчерта важността на това всяко дете в района да има достъп до най-добрите образователни ресурси.

"Със създаването на тези STEM кабинети в СУ "Симон Боливар“ и НУ "Кирил Нектариев“, не просто се обновяват кабинети, а се инвестира в бъдещето на децата. Нашата цел е район "Източен“ да предлага модерно и качествено образование,“ сподели Русинов.

Кабинетите са оборудвани с интерактивни панели и виртуална реалност, които правят уроците по-ангажиращи. Модулни мебели, позволяващи бърза трансформация на залите за работа в екип. Специализиран софтуер за програмиране и дизайн, различни технологични уреди: телескопи, микроскопи, проектори, 3D принтери и други.

Емил Русинов поздрави и благодари на екипите и на двете учебни заведения за мотивацията при създаването на тези технологично-образователни кабинети.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Юже...
17:21 / 12.02.2026
След свирепата катастрофа на АМ "Тракия" и погубено семейство съд...
16:55 / 12.02.2026
Решиха за мярката на мъжа, ударил жестоко ученик пред заведение в...
17:34 / 12.02.2026
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип
16:04 / 12.02.2026
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
Борислав Михайлов в болница с инсулт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: