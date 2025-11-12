Нова авария в "Тракия"

© Фейсбук Архив Нова авария на водопровод в жр "Тракия" остави стотици жители на района без вода. Повредата е възникнала в съоръжение близо до Форум "Тракия". Работи се по отстраняване на аварията. От ВиК - Пловдив съобщават, че водоподаването ще се възстанови до края на работния ден, предава Plovdiv24.bg.



Заради подмяна на спирателни кранове вода няма в района на на ул. "Виктор Юго" в центъра и на ул. "Гаганица" в район "Северен". Ремонтът на "Виктор Юго" се очаква да приключи до 16 ч., но за "Гаганица" не се посочва краен срок.



До 17 ч. най-късно трябва да бъде отстранена аварията на водопровод на ул. "Кичево" №2, след което ще бъде възобновено водоподаването в района, допълват от водното дружество.