Нов вид паркиране в Пловдив: Обърнат автомобил по таван

© I see you КАТ Пловдив Кола се обърна по таван на бул. "Копривщица" до прелеза при бул. "Свобода", сигнализира читател на Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал около 19.00 ч. Не е ясно дали има тежко пострадали хора.



Причините за възникване на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се установяват.



Шофирайте внимателно!



Коментарите към същата публикация в I see you КАТ Пловдив са убийствено иронични:



"Това е новия вид паркинг. Нищо не разбирате."



"Това си е направо майсторлък, аз и да искам не мога така"



"Така ли се спира?"