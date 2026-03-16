Николай Бухалов.
Чернев е възпитаник на Спортното училище "Васил Левски“ в Пловдив и на СУ "Св. Патриарх Евтимий“ (бившето ЕСПУ "Лиляна Димитрова“). Завършил е магистратура по специалността "Българска филология“ в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.
Професионалният му път е тясно свързан със спортната журналистика. В периода 2014-2016 г. е бил преподавател в катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ към ПУ "Паисий Хилендарски“. Има опит и в частния сектор.
"Познавам добре проблемите на българския спорт – както на национално, така и на местно ниво. Вярвам, че с активен диалог със спортните клубове, младите хора и институциите, както и с необходимата подкрепа от ръководството на общината, можем да намерим работещи решения. Основна моя цел ще бъде развитието на масовия спорт, подкрепата за детско-юношеските школи и създаването на повече възможности за младите хора в Пловдив“, заяви Руси Чернев при представянето си пред екипа на отдела.
Заместник-кметът Николай Бухалов заяви, че спортът не е само състезания и резултати, а възпитание, дисциплина, здраве и общност.
На представянето днес присъстваше и предишният началник на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов.
