ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Нов път до Пловдив с ограничение от 70 км/ч в гъсто застроен участък
В най-интензивно застрояващия се участък – между двете села, където вече са изградени десетки фамилни къщи и се строят още толкова, е поставено ограничение на скоростта от 70 км/ч. Решението буди недоумение, тъй като трасето се е превърнало в своеобразно ново селище, а в непосредствена близост до пътя се намират гаражни врати и входове към жилища.
От години този участък е популярен сред колоездачи, бегачи и разхождащи се хора. Въпреки това при ремонта не е предвидена нито велоалея, нито тротоар. Вместо това пешеходците разполагат единствено с тесен банкет, който не осигурява реална безопасност.
Местни жители питат: кой и на какво основание е решил, че движение със 70 км/ч в нова жилищна зона е нормално? Потърсено ли е становище от КАТ-Пловдив и извършен ли е реален оглед на място, или решението е взето по стари документи, без връзка с настоящата обстановка?
"По документи може би още съществува ТКЗС, но на терен вече има десетки семейства“, коментират хора от района. Те напомнят, че разликата във времето за преминаване при 50 км/ч вместо 70 км/ч е едва около 15 секунди за 1940-метровия участък – минимална загуба за шофьорите, но с огромно значение за сигурността на пешеходците.
Случаят е показателен за начина, по който често се взимат решения в инфраструктурата – по документи и без връзка с реалността. Жителите настояват институциите да преразгледат скоростния режим и да се предвиди безопасна среда за хората, които ежедневно използват пътя пеша или с велосипед.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обновиха пътната маркировка на места в "Северен"
08:39 / 29.08.2025
Труп на млада жена е открит в Пловдив
21:49 / 28.08.2025
Жалко! Селяндурският манталитет постепенно превзема Пловдив!
21:27 / 28.08.2025
Кметът на Пловдив: Възхитително, честно!
20:37 / 28.08.2025
Голям резил за дама на оживен булевард в Пловдив в 18:30 часа, пр...
19:06 / 28.08.2025
Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават ...
15:47 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS