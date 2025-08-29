ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов път до Пловдив с ограничение от 70 км/ч в гъсто застроен участък
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16Коментари (0)2222
Наскоро откритият и ремонтиран път между пловдивските села Марково и Първенец вече е с нова настилка и ясна маркировка. Макар обновлението да носи удобство за шофьорите, в свой сигнал до Plovdiv24.bg редица жители и активни посетители на района изразяват сериозни тревоги около поставените пътни знаци и липсата на съпътстваща инфраструктура за пешеходци и колоездачи.

В най-интензивно застрояващия се участък – между двете села, където вече са изградени десетки фамилни къщи и се строят още толкова, е поставено ограничение на скоростта от 70 км/ч. Решението буди недоумение, тъй като трасето се е превърнало в своеобразно ново селище, а в непосредствена близост до пътя се намират гаражни врати и входове към жилища.

От години този участък е популярен сред колоездачи, бегачи и разхождащи се хора. Въпреки това при ремонта не е предвидена нито велоалея, нито тротоар. Вместо това пешеходците разполагат единствено с тесен банкет, който не осигурява реална безопасност.

Местни жители питат: кой и на какво основание е решил, че движение със 70 км/ч в нова жилищна зона е нормално? Потърсено ли е становище от КАТ-Пловдив и извършен ли е реален оглед на място, или решението е взето по стари документи, без връзка с настоящата обстановка?

"По документи може би още съществува ТКЗС, но на терен вече има десетки семейства“, коментират хора от района. Те напомнят, че разликата във времето за преминаване при 50 км/ч вместо 70 км/ч е едва около 15 секунди за 1940-метровия участък – минимална загуба за шофьорите, но с огромно значение за сигурността на пешеходците.

Случаят е показателен за начина, по който често се взимат решения в инфраструктурата – по документи и без връзка с реалността. Жителите настояват институциите да преразгледат скоростния режим и да се предвиди безопасна среда за хората, които ежедневно използват пътя пеша или с велосипед.







