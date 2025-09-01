ИЗПРАТИ НОВИНА
"Нощ на Ангелите" превръща Пловдив в столица на доброто
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:00
©
С радост ви съобщаваме, че "Нощ на Ангелите" за 6-та година превръщат Пловдив в столица на доброто на 12,13 и 14 септември.

Най-големите родни звезди ще участват в събитието, а събраните средства ще бъдат в подкрепа на 6 каузи!

Организацията отбелязва шестото си издание като отново организира най-мащабния  благотворителен фестивал в България. Събитието ще се проведе на 12-ти, 13-ти и 14-ти септември на Гребната база в Пловдив и се очаква да бъде наистина грандиозно ! 

ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО ПО ДНИ: 

 12.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА

 12:00 - Благотворителен базар с над 60 автора и производители

 Детски работилници

 12.09 - ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА:

 18:00 – 23:00ч. – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА:

Димитър Рачков

N.A.S.O & DJ ROSS

Михаела Филева

Иван Велков (PIF) и Ерсин (Джереми)

Рафи Бохосян

Б.Т.Р.

-------------------------------------------

 13.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА

Младежки център – игрища

 10:00 – 17:00 - БЛАГОТВОРИТЕЛНИ СПОРТНИ ТУРНИРИ

 Футболен турнир

 Детски футболен турнир

 Баскетболен турнир

 Турнир по плажен волейбол

 Турнир по тенис ( кортове "Тракия“)

 Открити тренировки

09:00 - 10:00 - Пилатес с Гери Колева

10:00 - 11:00 - Табата - Серго Тийм

11:30 - 12:30 - Бифит с Теди

12:30 - 13:30 - Уъркшоп "Движение срещу рака" - Костадин Михайлов

----------------------------------------------------

 Сцена ( зад трибуните на Гребна База ) с водещ Ели Мухова:

 10:00 – 10:30 – Открит урок по танци за бебета

 10:30 – 11:15 – Детска Вокална Формация "Омайниче“

 11:15 – 12:00 - Танцов спектакъл на децата от Балет Ера

 12:00 – 13:00 – Детско представление на КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

 13:00 – 14:00 - Благотворително хоро с Клуб по български народни танци "Луди Млади“

------------------------------------------------------

 ЗОНА "КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“ (биоградинките зад игрищата на Младежкия център):

Лекции за родители :

10:00 – 11:00 - "За свободата и границите в родителството"

12:30 – 13:30 - "Съвети за успешна адаптация в ДГ"

--------------------------------------------------------

 16:30 – 18:30 - Рисуване с кауза със Стойка Петкова (Pandora Art)

---------------------------------------------------------

 Целодневно:

ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА

 Надуваем замък

 Игри с аниматорите от Party център MакКуин

 Рисуване на лица

 Благотворителен базар с над 60 автори и производители

 Детски работилници: рисуване на керамични фигурки, изработка на гривни, сапуни, сувенири от смола, плетене на крънчита и др.

 Детски салон за красота (плитки и маникюр за момиченцата, специални прически с рисунки за момченцата)

 Благотворителен бар за храни и напитки

 Градска игра "Експедиция в миналото – Гребната База“ (за деца над 14 години)

---------------------------------------------------------------------

 13.09 - ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА:

 18:30 – 23:00 часа – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА:

Стефания Колева

Деян Ангелов - Додо

Аrsen Magic

Арт войс център

Антония Маркова

Дичо

Веселин Маринов

Формация "Наздравица“

--------------------------------------------------------------------

 14.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА:

Младежки център - игрища

 Открити тренировки

09:00 - 10:00 - Flow60 с Диана Цанкова

10:00 – 11:00 - Пилатес с Илияна

11:00 – 11:30 - Kangoo Jumps с Нина Трендафилова

11:30 – 12:00 - Зумба § Fitness с Кейт Иванова

12:00 – 12:30 - Табата с Христо Карамфилов

13:00 – 13:30 - Таекуон-До – АСТК "Тракия“

----------------------------------------------------------------

 ЗОНА "КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“ ( биоградинките зад игрищата на Младежкия център):

 09:30 - 10:30 - Монтесори работилница "Животните от фермата", организирана от Монтесори къща "Тайната градина"

 10:30 – 11:00 - Зумба за деца

 11:00 - 12:00 - Монтесори работилница "Животните от фермата", организирана от Монтесори къща "Тайната градина"

 13:00 – 14:00 - Рисуване за деца с лимонада с TripleArt

-----------------------------------------------------------

 Сцена (зад трибуните на Гребна База) с водещ Стефан Лозанов Лозето:

 10:00 – 11:00 - Танцов спектакъл на децата от танцова школа “Magnifique"

 11:00-11:15 – Зумба с мама и Дансело с Маги

 11:15 – 11:30 – Модерни Танци – открит урок с балет "Електра“

 11:30 – 12:00 – Хип хоп танци – открит урок с танцова школа " The Center"

 12:00 – 13:00 - ДЕТСКО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ

 17:00 – 17:30 - Tанцов спектакъл на танцова школа "The Center“

 17:30 – 18:00 – Урок по народни танци с Марио Посталов и закриване – Post ART

 18:00 – 18:30 - ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА със специалното участие на ИЛКА АЛЕКСАНДРОВА

-----------------------------------------------------------

 14.09 - Целодневно:

ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА

 Надуваем замък

 Игри с аниматорите от Party център MакКуин

 Рисуване на лица

 Благотворителен базар с над 60 автори и производители

 Детски работилници: рисуване на керамични фигурки, изработка на гривни, сапуни, сувенири от смола

 Детски салон за красота

 Благотворителен бар за храни и напитки

 Съвети за здравословно хранене с Каролина Карамфилова

 Градска игра " Експедиция в миналото – Гребната База“ ( за деца над 14 години)

-------------------------------------------------------------

 Фестивалът е изцяло с благотворителна цел, достъпът до него е свободен и няма входна такса или билети.







Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

