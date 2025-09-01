"Нощ на Ангелите" превръща Пловдив в столица на доброто

© С радост ви съобщаваме, че "Нощ на Ангелите" за 6-та година превръщат Пловдив в столица на доброто на 12,13 и 14 септември.



Най-големите родни звезди ще участват в събитието, а събраните средства ще бъдат в подкрепа на 6 каузи!



Организацията отбелязва шестото си издание като отново организира най-мащабния благотворителен фестивал в България. Събитието ще се проведе на 12-ти, 13-ти и 14-ти септември на Гребната база в Пловдив и се очаква да бъде наистина грандиозно !



ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО ПО ДНИ:



12.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА



12:00 - Благотворителен базар с над 60 автора и производители



Детски работилници



12.09 - ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА:



18:00 – 23:00ч. – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА:



Димитър Рачков



N.A.S.O & DJ ROSS



Михаела Филева



Иван Велков (PIF) и Ерсин (Джереми)



Рафи Бохосян



Б.Т.Р.



-------------------------------------------



13.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА



Младежки център – игрища



10:00 – 17:00 - БЛАГОТВОРИТЕЛНИ СПОРТНИ ТУРНИРИ



Футболен турнир



Детски футболен турнир



Баскетболен турнир



Турнир по плажен волейбол



Турнир по тенис ( кортове "Тракия“)



Открити тренировки



09:00 - 10:00 - Пилатес с Гери Колева



10:00 - 11:00 - Табата - Серго Тийм



11:30 - 12:30 - Бифит с Теди



12:30 - 13:30 - Уъркшоп "Движение срещу рака" - Костадин Михайлов



----------------------------------------------------



Сцена ( зад трибуните на Гребна База ) с водещ Ели Мухова:



10:00 – 10:30 – Открит урок по танци за бебета



10:30 – 11:15 – Детска Вокална Формация "Омайниче“



11:15 – 12:00 - Танцов спектакъл на децата от Балет Ера



12:00 – 13:00 – Детско представление на КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ



13:00 – 14:00 - Благотворително хоро с Клуб по български народни танци "Луди Млади“



------------------------------------------------------



ЗОНА "КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“ (биоградинките зад игрищата на Младежкия център):



Лекции за родители :



10:00 – 11:00 - "За свободата и границите в родителството"



12:30 – 13:30 - "Съвети за успешна адаптация в ДГ"



--------------------------------------------------------



16:30 – 18:30 - Рисуване с кауза със Стойка Петкова (Pandora Art)



---------------------------------------------------------



Целодневно:



ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА



Надуваем замък



Игри с аниматорите от Party център MакКуин



Рисуване на лица



Благотворителен базар с над 60 автори и производители



Детски работилници: рисуване на керамични фигурки, изработка на гривни, сапуни, сувенири от смола, плетене на крънчита и др.



Детски салон за красота (плитки и маникюр за момиченцата, специални прически с рисунки за момченцата)



Благотворителен бар за храни и напитки



Градска игра "Експедиция в миналото – Гребната База“ (за деца над 14 години)



---------------------------------------------------------------------



13.09 - ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА:



18:30 – 23:00 часа – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА:



Стефания Колева



Деян Ангелов - Додо



Аrsen Magic



Арт войс център



Антония Маркова



Дичо



Веселин Маринов



Формация "Наздравица“



--------------------------------------------------------------------



14.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА:



Младежки център - игрища



Открити тренировки



09:00 - 10:00 - Flow60 с Диана Цанкова



10:00 – 11:00 - Пилатес с Илияна



11:00 – 11:30 - Kangoo Jumps с Нина Трендафилова



11:30 – 12:00 - Зумба § Fitness с Кейт Иванова



12:00 – 12:30 - Табата с Христо Карамфилов



13:00 – 13:30 - Таекуон-До – АСТК "Тракия“



----------------------------------------------------------------



ЗОНА "КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“ ( биоградинките зад игрищата на Младежкия център):



09:30 - 10:30 - Монтесори работилница "Животните от фермата", организирана от Монтесори къща "Тайната градина"



10:30 – 11:00 - Зумба за деца



11:00 - 12:00 - Монтесори работилница "Животните от фермата", организирана от Монтесори къща "Тайната градина"



13:00 – 14:00 - Рисуване за деца с лимонада с TripleArt



-----------------------------------------------------------



Сцена (зад трибуните на Гребна База) с водещ Стефан Лозанов Лозето:



10:00 – 11:00 - Танцов спектакъл на децата от танцова школа “Magnifique"



11:00-11:15 – Зумба с мама и Дансело с Маги



11:15 – 11:30 – Модерни Танци – открит урок с балет "Електра“



11:30 – 12:00 – Хип хоп танци – открит урок с танцова школа " The Center"



12:00 – 13:00 - ДЕТСКО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ



17:00 – 17:30 - Tанцов спектакъл на танцова школа "The Center“



17:30 – 18:00 – Урок по народни танци с Марио Посталов и закриване – Post ART



18:00 – 18:30 - ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА със специалното участие на ИЛКА АЛЕКСАНДРОВА



-----------------------------------------------------------



14.09 - Целодневно:



ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА



Надуваем замък



Игри с аниматорите от Party център MакКуин



Рисуване на лица



Благотворителен базар с над 60 автори и производители



Детски работилници: рисуване на керамични фигурки, изработка на гривни, сапуни, сувенири от смола



Детски салон за красота



Благотворителен бар за храни и напитки



Съвети за здравословно хранене с Каролина Карамфилова



Градска игра " Експедиция в миналото – Гребната База“ ( за деца над 14 години)



-------------------------------------------------------------



Фестивалът е изцяло с благотворителна цел, достъпът до него е свободен и няма входна такса или билети.