|"Нощ на Ангелите" превръща Пловдив в столица на доброто
Най-големите родни звезди ще участват в събитието, а събраните средства ще бъдат в подкрепа на 6 каузи!
Организацията отбелязва шестото си издание като отново организира най-мащабния благотворителен фестивал в България. Събитието ще се проведе на 12-ти, 13-ти и 14-ти септември на Гребната база в Пловдив и се очаква да бъде наистина грандиозно !
ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО ПО ДНИ:
12.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА
12:00 - Благотворителен базар с над 60 автора и производители
Детски работилници
12.09 - ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА:
18:00 – 23:00ч. – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА:
Димитър Рачков
N.A.S.O & DJ ROSS
Михаела Филева
Иван Велков (PIF) и Ерсин (Джереми)
Рафи Бохосян
Б.Т.Р.
-------------------------------------------
13.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА
Младежки център – игрища
10:00 – 17:00 - БЛАГОТВОРИТЕЛНИ СПОРТНИ ТУРНИРИ
Футболен турнир
Детски футболен турнир
Баскетболен турнир
Турнир по плажен волейбол
Турнир по тенис ( кортове "Тракия“)
Открити тренировки
09:00 - 10:00 - Пилатес с Гери Колева
10:00 - 11:00 - Табата - Серго Тийм
11:30 - 12:30 - Бифит с Теди
12:30 - 13:30 - Уъркшоп "Движение срещу рака" - Костадин Михайлов
----------------------------------------------------
Сцена ( зад трибуните на Гребна База ) с водещ Ели Мухова:
10:00 – 10:30 – Открит урок по танци за бебета
10:30 – 11:15 – Детска Вокална Формация "Омайниче“
11:15 – 12:00 - Танцов спектакъл на децата от Балет Ера
12:00 – 13:00 – Детско представление на КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ
13:00 – 14:00 - Благотворително хоро с Клуб по български народни танци "Луди Млади“
------------------------------------------------------
ЗОНА "КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“ (биоградинките зад игрищата на Младежкия център):
Лекции за родители :
10:00 – 11:00 - "За свободата и границите в родителството"
12:30 – 13:30 - "Съвети за успешна адаптация в ДГ"
--------------------------------------------------------
16:30 – 18:30 - Рисуване с кауза със Стойка Петкова (Pandora Art)
---------------------------------------------------------
Целодневно:
ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА
Надуваем замък
Игри с аниматорите от Party център MакКуин
Рисуване на лица
Благотворителен базар с над 60 автори и производители
Детски работилници: рисуване на керамични фигурки, изработка на гривни, сапуни, сувенири от смола, плетене на крънчита и др.
Детски салон за красота (плитки и маникюр за момиченцата, специални прически с рисунки за момченцата)
Благотворителен бар за храни и напитки
Градска игра "Експедиция в миналото – Гребната База“ (за деца над 14 години)
---------------------------------------------------------------------
13.09 - ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА:
18:30 – 23:00 часа – БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА:
Стефания Колева
Деян Ангелов - Додо
Аrsen Magic
Арт войс център
Антония Маркова
Дичо
Веселин Маринов
Формация "Наздравица“
--------------------------------------------------------------------
14.09 – ДНЕВНА ПРОГРАМА:
Младежки център - игрища
Открити тренировки
09:00 - 10:00 - Flow60 с Диана Цанкова
10:00 – 11:00 - Пилатес с Илияна
11:00 – 11:30 - Kangoo Jumps с Нина Трендафилова
11:30 – 12:00 - Зумба § Fitness с Кейт Иванова
12:00 – 12:30 - Табата с Христо Карамфилов
13:00 – 13:30 - Таекуон-До – АСТК "Тракия“
----------------------------------------------------------------
ЗОНА "КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“ ( биоградинките зад игрищата на Младежкия център):
09:30 - 10:30 - Монтесори работилница "Животните от фермата", организирана от Монтесори къща "Тайната градина"
10:30 – 11:00 - Зумба за деца
11:00 - 12:00 - Монтесори работилница "Животните от фермата", организирана от Монтесори къща "Тайната градина"
13:00 – 14:00 - Рисуване за деца с лимонада с TripleArt
-----------------------------------------------------------
Сцена (зад трибуните на Гребна База) с водещ Стефан Лозанов Лозето:
10:00 – 11:00 - Танцов спектакъл на децата от танцова школа “Magnifique"
11:00-11:15 – Зумба с мама и Дансело с Маги
11:15 – 11:30 – Модерни Танци – открит урок с балет "Електра“
11:30 – 12:00 – Хип хоп танци – открит урок с танцова школа " The Center"
12:00 – 13:00 - ДЕТСКО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ
17:00 – 17:30 - Tанцов спектакъл на танцова школа "The Center“
17:30 – 18:00 – Урок по народни танци с Марио Посталов и закриване – Post ART
18:00 – 18:30 - ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА със специалното участие на ИЛКА АЛЕКСАНДРОВА
-----------------------------------------------------------
14.09 - Целодневно:
ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА
Надуваем замък
Игри с аниматорите от Party център MакКуин
Рисуване на лица
Благотворителен базар с над 60 автори и производители
Детски работилници: рисуване на керамични фигурки, изработка на гривни, сапуни, сувенири от смола
Детски салон за красота
Благотворителен бар за храни и напитки
Съвети за здравословно хранене с Каролина Карамфилова
Градска игра " Експедиция в миналото – Гребната База“ ( за деца над 14 години)
-------------------------------------------------------------
Фестивалът е изцяло с благотворителна цел, достъпът до него е свободен и няма входна такса или билети.
