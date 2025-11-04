ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Гюров: За 9 месеца община Пловдив е изхарчила повече пари за външни услуги, отколкото за цялата 2024 г.
Това означава, че още към края на третото тримесечие на текущата година общината вече е надминала целогодишното ниво на миналогодишните разходи, въпреки че първоначално за 2024 г. бяха планирани 63 млн. лв., а реално изразходвани – значително по-малко.
Тенденцията показва рязко нарастване на зависимостта на общинската администрация от външни изпълнители, консултанти и фирми, вместо използване на собствения административен капацитет.
Това поставя сериозни въпроси за ефективността на управлението на публичните средства, финансовата устойчивост на бюджета и реалната роля на общинската администрация като основен изпълнител на обществените дейности.
В тази връзка Николай Гюров, председател на групата "Независими за Пловдив", изисква от общинското ръководство да обясни причините за значителния ръст на разходите през 2025 г. спрямо 2024 г, да предостави разбивка по дейности и да уточни какъв дял от разходите е направен след обществени поръчки и какъв – чрез директни възлагания.
Според Гюров трябва да се направи анализ дали има дейности, които могат да се извършват от общинската администрация със собствени ресурси, без нужда от външни фирми.
"Гражданите на Пловдив имат право да знаят как и защо се харчат все повече публични средства, докато общинската администрация би трябвало да бъде основният носител на експертиза и отговорност, а не посредник между бюджета и частни фирми", допълни той.
