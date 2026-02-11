ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Независими за Пловдив" предлагат анализ на терени за буферни паркинги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40Коментари (1)260
©
Групата на "Независими за Пловдив" внесе предложение в Общинския съвет, насочено към създаването на устойчива политика за управление на автомобилния трафик и паркирането в града.

Инициативата е мотивирана от липсата на функционираща система, което води до засилен трафик в центъра и жилищните квартали и допълнително натоварване на уличната мрежа.

Според вносителите, въпреки че темата присъства от години в стратегически документи, до момента липсва реален анализ с конкретни и изпълними решения. Това затруднява вземането на информирани и дългосрочни решения в сферата на градската мобилност.

Предложението предвижда възлагане на кмета на Община Пловдив да анализира възможни терени – общински, държавни и частни, с приоритет към периферните зони и основните входно-изходни артерии, както и възможностите за интеграция с обществения транспорт.

"Буферните паркинги са ключов инструмент за намаляване на трафика в центъра и за по-добро качество на живот в кварталите. Искаме най-сетне да стъпим на анализ, данни и ясна визия, а не на добри намерения", заяви Димитър Арнаудов, общински съветник от групата на "Независими за Пловдив".

Предлага се кметът да представи доклад с резултатите от анализа в тримесечен срок. От групата подчертават, че целта е създаване на устойчива основа за поетапно изграждане на система от буферни паркинги като част от дългосрочната транспортна политика на Община Пловдив.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
ТРИМАТА МОШЕННИКА НАПРАВО В КОФАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ БОКЛУК
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Улици в Кючука са под вода, а домакинствата без вода
09:34 / 11.02.2026
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
06:15 / 11.02.2026
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
03:00 / 11.02.2026
БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
13:05 / 10.02.2026
Заведение за гироси в Пловдив на мушката на НАП
09:13 / 11.02.2026
Пловдивчанка: Стига се до кавги, псувни, ударени автомобили и сам...
12:48 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Скок на цените на тока
Три трупа са открити в хижа
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: