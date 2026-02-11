ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Независими за Пловдив" предлагат анализ на терени за буферни паркинги
Инициативата е мотивирана от липсата на функционираща система, което води до засилен трафик в центъра и жилищните квартали и допълнително натоварване на уличната мрежа.
Според вносителите, въпреки че темата присъства от години в стратегически документи, до момента липсва реален анализ с конкретни и изпълними решения. Това затруднява вземането на информирани и дългосрочни решения в сферата на градската мобилност.
Предложението предвижда възлагане на кмета на Община Пловдив да анализира възможни терени – общински, държавни и частни, с приоритет към периферните зони и основните входно-изходни артерии, както и възможностите за интеграция с обществения транспорт.
"Буферните паркинги са ключов инструмент за намаляване на трафика в центъра и за по-добро качество на живот в кварталите. Искаме най-сетне да стъпим на анализ, данни и ясна визия, а не на добри намерения", заяви Димитър Арнаудов, общински съветник от групата на "Независими за Пловдив".
Предлага се кметът да представи доклад с резултатите от анализа в тримесечен срок. От групата подчертават, че целта е създаване на устойчива основа за поетапно изграждане на система от буферни паркинги като част от дългосрочната транспортна политика на Община Пловдив.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 40 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Улици в Кючука са под вода, а домакинствата без вода
09:34 / 11.02.2026
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
06:15 / 11.02.2026
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
03:00 / 11.02.2026
БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
13:05 / 10.02.2026
Заведение за гироси в Пловдив на мушката на НАП
09:13 / 11.02.2026
Пловдивчанка: Стига се до кавги, псувни, ударени автомобили и сам...
12:48 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS