"Независими за Пловдив" предлагат анализ на терени за буферни паркинги

© Групата на "Независими за Пловдив" внесе предложение в Общинския съвет, насочено към създаването на устойчива политика за управление на автомобилния трафик и паркирането в града.



Инициативата е мотивирана от липсата на функционираща система, което води до засилен трафик в центъра и жилищните квартали и допълнително натоварване на уличната мрежа.



Според вносителите, въпреки че темата присъства от години в стратегически документи, до момента липсва реален анализ с конкретни и изпълними решения. Това затруднява вземането на информирани и дългосрочни решения в сферата на градската мобилност.



Предложението предвижда възлагане на кмета на Община Пловдив да анализира възможни терени – общински, държавни и частни, с приоритет към периферните зони и основните входно-изходни артерии, както и възможностите за интеграция с обществения транспорт.



"Буферните паркинги са ключов инструмент за намаляване на трафика в центъра и за по-добро качество на живот в кварталите. Искаме най-сетне да стъпим на анализ, данни и ясна визия, а не на добри намерения", заяви Димитър Арнаудов, общински съветник от групата на "Независими за Пловдив".



Предлага се кметът да представи доклад с резултатите от анализа в тримесечен срок. От групата подчертават, че целта е създаване на устойчива основа за поетапно изграждане на система от буферни паркинги като част от дългосрочната транспортна политика на Община Пловдив.