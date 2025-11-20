Невиждана у нас технология откриват край Пловдив днес

© Google Днес от 10:00 часа официално ще бъде открита Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Бенковски. Лентата ще бъде прерязана от министъра на околната среда и водите Манол Генов. На церемонията ще присъстват областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева, кметът на община "Марица" Димитър Иванов, управителят на ВиК-Пловдив Юлиан Ковачев, проф. д-р Петър Мандалиев - създател на Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса, както и инж. Пламен Панчев - съосновател на Тракия икономическа зона.



Новата ПСОВ Бенковски е първият реален пилотен проект в България за въвеждане на четвъртично пречистване на отпадъчни води в малко населено място. Пречиствателната станция е пример за успешно публично-частно партньорство между местната власт и държавата – общините "Марица" и Пловдив и личния ангажимент на кметовете Димитър Иванов и Костадин Димитров, науката и бизнеса – Тракия икономическа зона. Технологията е разработена от Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет – Пловдив в тясно сътрудничество с пловдивския ВиК оператор.



Какво представлява четвъртичното пречистване?



Съвременните отпадъчни води съдържат не само органични замърсители, но и т.нар. микрозамърсители – следи от лекарства, хормони, козметика, пестициди и микропластмаса. Те преминават през стандартните етапи на пречистване и се връщат обратно в природата.



Четвъртичното пречистване е високотехнологичен процес, който премахва именно тези трудноразградими субстанции и повишава качеството на изходящите води, обяснява проф. д-р Петър Мандалиев. Подобни решения вече са широко използвани в Швейцария и Германия.



У нас работят 179 ПСОВ, като минимум 20% от тях ще трябва да отговорят на новите европейски изисквания.



Пилотният проект в Бенковски – станцията е с капацитет 2000 ЕЖ и зауства в напоителен канал, използван за земеделие — фактор, който прави допълнителното пречистване критично важно за местната икономика и здравето на хората.



Новият гравитачен филтър включва:



1. Гранулиран активен въглен – улавя лекарства, хормони, козметика, пестициди и микрозамърсители.



2. Пясъчен слой – задържа фини частици и микропластмаса.



3. Слой промит чакъл – стабилизира процеса и осигурява равномерно протичане на водата.



Решението е пасивно, без нужда от електроенергия и икономически изключително ефективно.



Какви са ползите за хората и природата?



За здравето: по-малко антибиотици и хормони в природата и хранителната верига; ограничаване на антибиотичната резистентност.



За природата: защита на речните и подпочвените води; съхранение на биоразнообразието.



За земеделието: безопасна вода за напояване; по-високо качество на селскостопанската продукция; намаляване на риска от замърсяване на почвата и растенията.



Проектът в Бенковски доказва, че модерно и устойчиво пречистване е напълно възможно и в малките населени места. Технологията е приложима в десетки други ПСОВ в страната и поставя основата за нов стандарт в пречистването на води.