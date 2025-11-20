ЗАРЕЖДАНЕ...
|Невиждана у нас технология откриват край Пловдив днес
Новата ПСОВ Бенковски е първият реален пилотен проект в България за въвеждане на четвъртично пречистване на отпадъчни води в малко населено място. Пречиствателната станция е пример за успешно публично-частно партньорство между местната власт и държавата – общините "Марица" и Пловдив и личния ангажимент на кметовете Димитър Иванов и Костадин Димитров, науката и бизнеса – Тракия икономическа зона. Технологията е разработена от Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет – Пловдив в тясно сътрудничество с пловдивския ВиК оператор.
Какво представлява четвъртичното пречистване?
Съвременните отпадъчни води съдържат не само органични замърсители, но и т.нар. микрозамърсители – следи от лекарства, хормони, козметика, пестициди и микропластмаса. Те преминават през стандартните етапи на пречистване и се връщат обратно в природата.
Четвъртичното пречистване е високотехнологичен процес, който премахва именно тези трудноразградими субстанции и повишава качеството на изходящите води, обяснява проф. д-р Петър Мандалиев. Подобни решения вече са широко използвани в Швейцария и Германия.
У нас работят 179 ПСОВ, като минимум 20% от тях ще трябва да отговорят на новите европейски изисквания.
Пилотният проект в Бенковски – станцията е с капацитет 2000 ЕЖ и зауства в напоителен канал, използван за земеделие — фактор, който прави допълнителното пречистване критично важно за местната икономика и здравето на хората.
Новият гравитачен филтър включва:
1. Гранулиран активен въглен – улавя лекарства, хормони, козметика, пестициди и микрозамърсители.
2. Пясъчен слой – задържа фини частици и микропластмаса.
3. Слой промит чакъл – стабилизира процеса и осигурява равномерно протичане на водата.
Решението е пасивно, без нужда от електроенергия и икономически изключително ефективно.
Какви са ползите за хората и природата?
За здравето: по-малко антибиотици и хормони в природата и хранителната верига; ограничаване на антибиотичната резистентност.
За природата: защита на речните и подпочвените води; съхранение на биоразнообразието.
За земеделието: безопасна вода за напояване; по-високо качество на селскостопанската продукция; намаляване на риска от замърсяване на почвата и растенията.
Проектът в Бенковски доказва, че модерно и устойчиво пречистване е напълно възможно и в малките населени места. Технологията е приложима в десетки други ПСОВ в страната и поставя основата за нов стандарт в пречистването на води.
