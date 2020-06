Невероятен успех за пловдивчанката Хрисиана Савова

© Пореден успех на Хрисиана Савова, преди два дни тя спечели Първа награда по пиано на международния конкурс Muse 2020 International music competition.



Конукрсът се провежда под егидата и сподкрепата на гръцкото министерство на културата. Носителите на първа награда ще представят концертно изпълнение в концертната зала в Мегарон, Атина през есента на 2020 година.



Хриси се състезава с изпълнители на класическа музика от цял свят. Изпълненията се оценяват от международно жури, включващо 26 класически музиканти, чиято преценка е независима. Международният музикален конкурс MUSE е ежегодносъбитие за музиканти от всички националности.



В началото на тази година тя спечели Първа награда на международния музикален конкурс - London "Grand PrizeVirtuoso" 2020, плюс Специалнатанаграда за изклюителен млад талант - EXCEPTIONAL YOUNG TALENT.



Получи покана да свири на червения роял на Sir Elton John в известната зала Royal Albert Hall в Лондон. Поради ситуацията с Covid-19 церемонията ще се състои в края на месец септември, тази тодина.



В началото на март 2020 спечели първо място с изпълнение на Nocturne No 21 in C Minor Op Posth на конкурса - Best Chopin Performance от поредицата Great Composers Competition.



Хрисиана Иван Савова е ученичка в НУМТИ "Добрин Петков“ Пловдив, спреподавател по пиано Светлана Косева.