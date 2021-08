© виж галерията Шведската метъл машина SABATON ще свири на 23 юли 2022 на HILLS OF ROCK на Гребния канал в Пловдив. С хиляди лоялни български фенове и осем успешни концерта в страната ни, скандинавските пауър метъл герои се завръщат догодина, за да станат част от най-големия рок фестивал у нас – HILLS OF ROCK 2022.



Знаменитата банда от Фалун, Швеция, създадена през 1999 г., е обичана не само в България – SABATON имат албуми с милиони продажби и платинен статус в цял свят, разпродадени концерти в повече от петдесет страни, а вокалистът, Joakim Brodén – репутацията на един от най-адекватните и емблематични съвременни метъл вокалисти.



През 2019 излезе деветият студиен албум на групата, The Great War – изключително богат концептуален албум, който улавя перфектно зловещата атмосфера на Първата световна война. С него бандата продължава запазения си стил – умело да разказва незабравими истории от безмилостни бойни полета по цялата планета.



SABATON използва гъвкаво COVID карантината като написа, записа и представи няколко самостоятелни сингли и музикални видеоклипове, а на първата си концертна дата след пандемията, свири пред 40 000 фена на фестивала Exit в Сърбия! SABATON ще бъде и специален гост на турнето на Judas Priest в Северна Америка "50 Years of Metal“, което започва на 8 септември и продължава до 5 ноември. През 2022 г. бандата стартира мащабното "The Tour To End All Tours“ турне на 4 март в Норвегия. А на 23 юли ще оглави и третия фестивален ден на HILLS OF ROCK 2022.



Билети за HILLS OF ROCK 2022 се продават на https://ticketstation.bg/. Презаверка на неизползваните билети може да се направи до 30 септември 2021. Началната цена на тридневния фестивален билет за изданието през 2022 е 140лв, а тази за един ден – 100 лв. Всички, закупили билети за отложените HILLS OF ROCK 2020 и 2021, които желаят това, могат да възстановят сумите си отново на www.ticketstation.bg до 30 септември 2021.



HILLS OF ROCK 2022 се организира от “Фест Тийм" ООД с подкрепата на Фондация Пловдив 2019.