|Неприятно животно плъзна по тротоар в Пловдив, ухапването му е силно болезнено
Стоножките са клас членестоноги от надклас Многоножки. Обитават горния почвен слой, под дървесната кора и под камъните. Представителите на класа са хищници. Те хващат своята плячка с помощта на първата двойка израстъци. В тях се намират и отровни жлези, от които се впръсква в жертвата.
Макар и рядко смъртоносно, ухапването от това животно е изключително болезнено. Жертвите често описват болката като горещ удар или пробождане. Освен това, в някои случаи ухапването може да предизвика алергични реакции, които, ако не се лекуват навреме, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Въпреки че това не е често срещано, е важно да бъдем наясно с рисковете.
Външният вид на сколопендрите пре
Независимо от своя размер, сколопендрите могат да бъдат носители на бактерии и други патогени. Те често преминават през различни места – от замърсени до чисти, и по този начин пренасят микроорганизми от едно място на друго. Наличието на вредители в дома, особено в кухнята и местата за хранене, значително увеличава риска от разпространението на болести.
