ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Неприятно животно плъзна по тротоар в Пловдив, ухапването му е силно болезнено
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:25Коментари (0)447
© Plovdiv24.bg
Доста неприятно животно видя пловдичанка, докато се разхожда  насред тротоара на улица, сигнализира на Plovdiv24.bg. Стоножката се е намирала на ул. “Георги Странски" в зона, която не е много застроена и това явно е причината за появата й, около нахвърляноя наблизо дървен компост.

Стоножките са клас членестоноги от надклас Многоножки. Обитават горния почвен слой, под дървесната кора и под камъните. Представителите на класа са хищници. Те хващат своята плячка с помощта на първата двойка израстъци. В тях се намират и отровни жлези, от които се впръсква в жертвата.

Макар и рядко смъртоносно, ухапването от това животно е изключително болезнено. Жертвите често описват болката като горещ удар или пробождане. Освен това, в някои случаи ухапването може да предизвика алергични реакции, които, ако не се лекуват навреме, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Въпреки че това не е често срещано, е важно да бъдем наясно с рисковете.

Външният вид на сколопендрите пре
©
дизвиква страх и отблъскващо чувство у много хора. Този страх е още по-изразен у децата, които не познават тези гадинки и могат да реагират панически.

Независимо от своя размер, сколопендрите могат да бъдат носители на бактерии и други патогени. Те често преминават през различни места – от замърсени до чисти, и по този начин пренасят микроорганизми от едно място на друго. Наличието на вредители в дома, особено в кухнята и местата за хранене, значително увеличава риска от разпространението на болести.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивският митрополит Николай благослови големите Александър Ва...
16:56 / 13.09.2025
Скандалът с управленската програма на кмета отива в общинския съв...
12:46 / 13.09.2025
Строят нов театър в Пловдив
12:35 / 13.09.2025
Община Пловдив взима имот от държавата, изгражда нова улица до бо...
12:32 / 13.09.2025
Променят маршрут на автобус в Пловдив заради ремонт
10:48 / 13.09.2025
Строител опроверга майка от Пловдив: Предприети са мерки и е създ...
08:11 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
22:30 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждат екозавод в Шишманци
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
България в еврозоната
Мачове на България за Купа "Дейвис"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: