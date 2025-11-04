ИЗПРАТИ НОВИНА
Необичайна гледка в Пловдив "изправи косите" на шофьори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:30Коментари (1)3341
© Facebook
Шофьор се възмути на гледка на бул. "Марица" - юг в Пловдив. В социалните мрежи са качени кадри на това как мъж кара каруца с кон.

Проблемът, че това се случва в тъмната час на дена, когато осветлението не е достатъчно и може да се случи катастрофа.

Отделно припомняме, че каруците с коне отдавна са забранени по пловдивските булеварди и ако полицията хване нарушители конят се конфискува, а каруцата се репатрира.







Установи се, че това е президента на Локомотив Пд г-н Крушарски. Тръгнал да успокоява верните фенове в квартал Столипиново. Саде Локо! Саде Вълчо Атанасов!.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

