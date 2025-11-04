Необичайна гледка в Пловдив "изправи косите" на шофьори

© Facebook Шофьор се възмути на гледка на бул. "Марица" - юг в Пловдив. В социалните мрежи са качени кадри на това как мъж кара каруца с кон.



Проблемът, че това се случва в тъмната час на дена, когато осветлението не е достатъчно и може да се случи катастрофа.



Отделно припомняме, че каруците с коне отдавна са забранени по пловдивските булеварди и ако полицията хване нарушители конят се конфискува, а каруцата се репатрира.