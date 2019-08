Наско от Б.Т.P.: Титанични хитове ще пpозвучат на Античния театъp

© На 7 септември на сцената на Античния театър в Пловдив ще гостува известното в цяла Европа шоу – Rock the Opera. Уникалният рок концерт със симфоничен оркестър, рок група и гостуващи солисти ще омагьоса меломаните с най-големите хитове на легендарни рок групи като Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones, Europe. Концертът се организира със съдействието на оркестъра на Държавна опера – Пловдив, Пражката филхармония и една от най-обичаните рок групи в България – Ахат.



Вече 25 години Атанас Пенев е фронтмен на една от най-успешните български рок групи. Всички знаем историята на Б.Т.Р. – 12 албума, над 3000 концерта, над 15 хита и многобройни фестивали и концерти по света. Само дни преди шоуто Rock the Opera, ето какво споделя Наско за това, което подготвят със Звезди Керемидчиев и останалите музиканти:



“Това е една невероятна компилацията между рок и опера, която хората трябва да преживеят! Ще разкрия, че концертът се открива с титаничното парче “Comfortably Numb" на Pink Floyd, продължава с Led Zeppelin, Deep Purple, U2, Queen, разбира се, Rolling stones и други класически рок групи. Публиката ще чуе световно известни хитове, които всички обичат. Освен това ще имат възможност да им се насладят под съпровода на Симфоничния оркестър на Пловдивската опера.



Важна част от концерта е и присъствието на Звезди от Ахат, с който ще бъдем заедно на сцената, а дамите са Невена Цонева, Маркета Пауличкова и Леан Джарвис", разказва фронтменът на Б.Т.Р. за това какво могат да очакват феновете! “Беквокали са трио “Тринити", а диригент и автор на проекта е изключителният Фридман Рийле. Античният театър е едно вълшебно място с невероятна акустика и съм сигурен, че концертът ще бъде впечатляващ", добавя Наско.



Най-доброто от едни от най-великите рок банди ще чуете сред мраморните форми на Античния театър в Пловдив на 7 септември в шоуто Rock the Opera! Билети можете да закупите от тук.