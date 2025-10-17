ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наркодилър бе задържан в пловдивския квартал "Столипиново"
При претърсването са открити и иззети 182 пакетчета суха тревиста маса и подобна разфасовка с кафяво прахообразно вещество. Експертна справка установила, че иззетите субстанции са синтетичен канабиноид с общо тегло близо 15 грама и 0,136 грама фентанил.
Със заповед по ЗМВР пловдивчанинът бил задържан за срок до 24 часа, образувано е бързо производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. Работата продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.
На територията на областната дирекция на МВР продължават активните действия за пресичане на всички видове престъпления по линия "наркотици“. В хода на паралелни специализирани операции в сряда, в арестите на районните управления в Карлово, Първомай и Труд попаднали петима за притежание на високорискови вещества. Извършителите – четирима мъже и жена, са с криминалистични регистрации, а от тях са иззети марихуана, амфетамин и синтетичен канабиноид.
