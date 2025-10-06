ИЗПРАТИ НОВИНА
Напредва ли работата по превръщането на Голямата могила в археологически парк, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 09:47Коментари (0)136
© Фокус
Голямата могила в район "Южен" е една от големите археологии около Пловдив, която бе проучвана цели три години. Директорът на Археологическия музей в Пловдив доц. д-р Костадин Кисьов, чийто екип работи на Голямата могила през последните три години, ще ни разкаже за Голямата могила и открития там Тракийски храм без аналог, който може да превърне 10 декара в район "Южен" в Пловдив в археологически парк. Още за намеренията и напредва ли работата по тази идея слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес. 

Също в днешното предаване ще разберете повече за най-новия музей в Пловдив – музеят на парите "Пазител на стойност". Музеят, който се намира точно над Римския стадион, разказва доста добре историята на парите.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


