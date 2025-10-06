Напредва ли работата по превръщането на Голямата могила в археологически парк, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фокус Голямата могила в район "Южен" е една от големите археологии около Пловдив, която бе проучвана цели три години. Директорът на Археологическия музей в Пловдив доц. д-р Костадин Кисьов, чийто екип работи на Голямата могила през последните три години, ще ни разкаже за Голямата могила и открития там Тракийски храм без аналог, който може да превърне 10 декара в район "Южен" в Пловдив в археологически парк. Още за намеренията и напредва ли работата по тази идея слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес.



Също в днешното предаване ще разберете повече за най-новия музей в Пловдив – музеят на парите "Пазител на стойност". Музеят, който се намира точно над Римския стадион, разказва доста добре историята на парите.



