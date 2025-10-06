ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Напредва ли работата по превръщането на Голямата могила в археологически парк, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Също в днешното предаване ще разберете повече за най-новия музей в Пловдив – музеят на парите "Пазител на стойност". Музеят, който се намира точно над Римския стадион, разказва доста добре историята на парите.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
КОЦ Пловдив преглежда безплатно за рак на гърдата
23:30 / 05.10.2025
Силвена Роу ще бъде лектор на семинар за храни и качество на живо...
22:30 / 05.10.2025
Район "Южен" и РЦТХ – Пловдив със съвместна акция по кръводаряван...
22:10 / 05.10.2025
В центъра на Пловдив се руши емблематичен блок
19:12 / 05.10.2025
Ансамбъл "СООК" гостува в Пловдив с уникален кросоувър концерт
19:00 / 05.10.2025
Доброволци от Пловдив са на терен след стихията в Елените
16:48 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Неделята носи щастие и любов само за 4 зодии
22:51 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS