Най-старото певческо дружество открива зала "Африка" в Пловдив
Автор: Цвети Тончева 21:54Коментари (0)51
© Facebook
Най-старото певческо дружество "Ангел Букорещлиев" в Пловдив организира на 8 ноември, от 11.00 часа, майсторски клас на изявения музикален педагог Симеон Симеонов, който е имал честта да учи при Борис Христов в Италия. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Илиян Тиганев, диригент на хора. Това ще бъде вторият му майсторски клас с пловдивския хор.

"Много ни харесват моментите с него и винаги е добре дошъл при нас. Ние можем да научим много от него и се радваме, защото успяхме да направим така, че инициативата да се провежда в нашето певческо дружество, в сградата на Сахат тепе. По този начин черпим знания директно от извора", каза Тиганев.

За момента има много желаещи. Неговата програма по време на майсторския клас е много интензивна. Не е направена за професионалисти, а е направена точно за хора като любители, които имат желание и мотивация да пеят, защото не влага академичност.

"Разбира се, висшата наша цел е да зарадваме и стоплим сърцата на хората чрез пеенето си, което идва първо от желанието да надграждаме своите възможности и знания. Това наше желание като висша цел е да зарадваме хората и те да усетят силно нашата емоция. Това е наше мото. А хористите искат да се развиват и да достигат висоти в хоровото майсторство", посочи още Илиян Тиганев.

Диригентът разказа как протича един майсторски клас със Симеон Симеонов. "Започваме с разпяване, което е един час. Учим нотите, като и аз се вкарвам в ботушите на обикновения хорист. После разказва как нотите сасе подреждали във времето, това е много интересна история. Разказва ни за част от обучението си при Борис Христов. Показва ни как да се отваря правилно устата, правилната постановка на пеене".

Илиян Тиганев посочи, че на формацията сега предстои и още едно важно събитие. Хорът ще участва в програмата за откриването на най-новата зала на Природонаучния музей в Пловдив "Африка". 

"Нашето участие при откриването на новата зала "Африка" към Природонаучния музей в Пловдив е ключово. Вълнуваме се като малки дечица да видим тези животни, да се пренесем в атмосферата на Африка. Ще изпеем и африкански песни, със специалното участие на ученици от Музикалното училище, които ще ни съпровождат. Вече сме в трескава готовност, вълнуваме се и с нетърпение чакаме датата 17 ноември сутринта, когато ще усмихнем толкова много хора благодарение на екипа на Природонаучния музей и на Огнян Тодоров, който е просто пример за подражание.

Това е човек, който влага целия си живот в това да направи Природонаучния музей един голям музей, на европейско ниво, който отговаря на всички стандарти, на всички изисквания.Той мисли нещата как да вървят напред и дори самият не осъзнава как музеят му се развива с всяка една изминала седмица. Ние можем да се гордеем с този Природонаучен музей в Пловдив, защото той се нарежда до водещите европейски музеи - с наука за природата, водата, звездите с планетариума, който имат и с бъдещата зала "Африка", която ще се открива. Ние като пловдивчани се гордеем, че имаме такъв музей", каза Тиганев.  

В програмата за откриването на залата ще се включат и деца от детската градина под ръководството на Здравка Андреева. Децата също ще пеят за Африка.







Статистика: