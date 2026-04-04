На изключително притеснителни гледки стават свидетели пловдивчани (а и не само) напоследък. Дрогирани с фентанил младежи буквално изглеждат като зомбита, при това дори в центъра на града и през светлата част от денонощието. Читател на Plovdiv24.bg вчера по обяд е бил очевидец на такава ситуация пред денонощен магазин в района на Джумая джамия.
Какво казват от МВР за този наркотик, който навлиза все по-агресивно в България:
Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо, чрез инжектиране, назален спрей или таблетка.
Като наркотик, фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина и до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция.
Ефекти на синтетичните опиоиди:
Загуба на съзнание, ниска сърдечна честота, дихателни проблеми, гадене, повръщане или запек;
Силно обезболяване;
Еуфория и спокойствие;
Забавено дишане – опиоидите потискат дихателния център в мозъка;
Свиване на зениците (миоза) – типичен ефект за опиоиди;
Намален пулс и кръвно налягане;
Гадене, повръщане, запек.
Рискове при употребата на синтетични опиоиди:
Дихателна парализа в случай на предозиране;
"Хъркане“ или странни шумове при дишане – често знак, че дихателният път се затваря;
Посиняване на устните или ноктите;
Изстудяване на кожата;
Отпуснати мускули, липса на реакция.
Продължителната употреба води до:
Силна психична и физическа зависимост, която се развива бързо и спирането на употребата води до тежки абстинентни симптоми;
Необходимост от все по-големи дози за същия ефект, което рязко увеличава риска от предозиране;
Забавено и повърхностно дишане, което е основната причина за смърт при предозиране;
Когнитивни нарушения – проблеми с паметта, концентрацията, обърканост, забавено мислене;
Депресия и тревожни разстройства;
Хормонални нарушения – сексуална дисфункция, безплодие, понижен тестостерон;
Отслабена имунна система.
Информация за разпознаване на признаци при употребата на наркотици и съвети за оказване на помощ може да откриете тук.
Голям Ботев
на 05.04.2026 г.
“Весели Празници”?!? 500 години, живот под Отомански вериги. Езикът и Вярата не успя да сломи ги! Но за 48 години успяха, нали сме хайвани. Били сме монголи, Но днес сме славяни?!? Отнеха ни Вярата. Ни Бог Ни Религия! Щом Аз съм добре, какво ако някой боли го! Забравихме Божия Храм и Молитва и пости. Но за Великден, винаги ходим на гости. И “Весели празници” От сърце си желаем. На тоз’ Тъжен ден!?! Мигар никой не знае? И след като се доволно напием, облажим. “Христос Возкресе” Смирено ще кажем. И След тез тежки Великденски софри и банкети. За Бог ще се сетим, кат’ угои се прасето. Че Като дойдат тез пусти Коледни Пости…. Че като тръгнем отново на гости…. По села и паланки свинете да колим. Пръжки, осмянка…винО ще се пие на воля. Рождество Христово ние ще славим Че от греховете човешки Той ни Избави!?!
Майна Таун
на 04.04.2026 г.
Евроатлантически ценности
