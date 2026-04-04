На изключително притеснителни гледки стават свидетели пловдивчани (а и не само) напоследък. Дрогирани с фентанил младежи буквално изглеждат като зомбита, при това дори в центъра на града и през светлата част от денонощието. Читател на Plovdiv24.bg вчера по обяд е бил очевидец на такава ситуация пред денонощен магазин в района на Джумая джамия.

Какво казват от МВР за този наркотик, който навлиза все по-агресивно в България:

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо, чрез инжектиране, назален спрей или таблетка.

Като наркотик, фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина и до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция.

Ефекти на синтетичните опиоиди:

Загуба на съзнание, ниска сърдечна честота, дихателни проблеми, гадене, повръщане или запек;

Силно обезболяване;

Еуфория и спокойствие;

Забавено дишане – опиоидите потискат дихателния център в мозъка;

Свиване на зениците (миоза) – типичен ефект за опиоиди;

Намален пулс и кръвно налягане;

Гадене, повръщане, запек.

Рискове при употребата на синтетични опиоиди:

Дихателна парализа в случай на предозиране;

"Хъркане“ или странни шумове при дишане – често знак, че дихателният път се затваря;

Посиняване на устните или ноктите;

Изстудяване на кожата;

Отпуснати мускули, липса на реакция.

Продължителната употреба води до:

Силна психична и физическа зависимост, която се развива бързо и спирането на употребата води до тежки абстинентни симптоми;

Необходимост от все по-големи дози за същия ефект, което рязко увеличава риска от предозиране;

Забавено и повърхностно дишане, което е основната причина за смърт при предозиране;

Когнитивни нарушения – проблеми с паметта, концентрацията, обърканост, забавено мислене;

Депресия и тревожни разстройства;

Хормонални нарушения – сексуална дисфункция, безплодие, понижен тестостерон;

Отслабена имунна система.

Информация за разпознаване на признаци при употребата на наркотици и съвети за оказване на помощ може да откриете тук.