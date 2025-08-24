ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен концерт
Пловдив е единствения град, в който обичаният изпълнител ще представи на лятна, открита сцена продължението на своя великолепен формат "Господи, колко си хубава". Това ще се случи на 18 септември 2025г. от 19.30ч. под звездното небе на Летния театър "Бунарджика".
"Неговите концерти са незабравими и препълват за кратко време залите в страната ни, а хората излизайки след концерта споделят, че това е невероятна и уникална емоция. Раздаващ се до крайност в любовта си към публиката, той отдава внимание на всеки един зрител в залата, приема топло всяко цвете и превръща в магия концертите си. Забележителен талант като глас, певец, композитор, текстописец и актьор, Георги Христов докосва с фини трели душата на всеки един слушател, умее да я грабне от самото начало и я държи в топла прегръдка до края“, споделят с вълнение от екипа на певеца в очакване на събитието.
В началото на тази година, с концерта си "Господи, колко си хубава", Георги Христов поднесе специален подарък на публиката в градовете Варна и Бургас в навечерието на 8-ми март. Това бе неговия съкровен начин да засвидетелства своето преклонение и възхищение от красотата и величието на българката – като майка, жена и любима. Огромният интерес и разпродадени зали бяха последвани от многобройни покани от негови почитатели от цялата страна да гостува и в техния град. Това накара певецът да вземе решение за своеобразно продължение на формата "Господи, колко си хубава", този път пред любимата пловдивска публика.
"Няма друг като него, ненадминат е в това, което прави - изкусен певец! Ще се насладите на великолепен концерт на най-чистия, бисерен и най- мощния тенор в българската поп музика. Георги Христов, най-изтънченият и колоритен изпълнител, в същото време - топъл и нежен глас, който докосва из дънно душата и я разтърсва до безвремие, ще ви плени и този път!“, споделят още от екипа на певеца.
След години на успехи, турнета, концерти и многобройни награди, днес Георги Христов е икона на българската музика. С над 90% авторски песни в репертоара си и многобройни концертни изяви по целия свят, той остава символ на талант, трудолюбие и несломим дух. Музиката му вдъхновява поколения меломани и доказва, че истинският артистичен талант може да премине през времето, запазвайки своето значение и обаяние.
Билети за концерта се продават в цялата мрежа на Ивентим Бг., на касите в Пловдив – Билетен център пред Община Пловдив, каса "МаскАрт“ в ДК "Борис Христов“, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, бензиностанции ОМV, Магазини Технополис, Български пощи, книжарници Office 1 и онлайн в Ивентим и Grabo.
За информация и групови билети тел. на организатор: 0899552251
