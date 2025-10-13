Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят

© Plovdiv24.bg Днес пешеходният подлез на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ландос" в Пловдив ще бъде отворен след мащабен ремонт, продължил близо година. Това ще стане на официална церемония с участието на кмета на район "Източен " Емил Русинов.



Подбезът е изчистен, боядисан и са отстранени всичките течове, които е имал. Подменени са стъпалата на четирите му входа.



В обновеното съоръжение има монтирани 12 камери за видеонаблюдение, охранява се от СОТ и дори има фонова музика.



Наблюдението на камерите е 24 часа в денонощието от администрацията на кмеството. Всички вандалски прояви и нередности ще се препращат към МВР Пловдив.



Припомняме, че екипът ни още през януари информира, че това ще е първото подземно пешеходно съоръжение, което ще бъде оборудвано с подово отопление.



Този подлез е изключително важен, тъй като точно там има съсредоточен огромен човекопоток, защото е подход към големите хипермаркети и на ден минават около 2000-3000 души.