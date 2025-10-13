ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
Подбезът е изчистен, боядисан и са отстранени всичките течове, които е имал. Подменени са стъпалата на четирите му входа.
В обновеното съоръжение има монтирани 12 камери за видеонаблюдение, охранява се от СОТ и дори има фонова музика.
Наблюдението на камерите е 24 часа в денонощието от администрацията на кмеството. Всички вандалски прояви и нередности ще се препращат към МВР Пловдив.
Припомняме, че екипът ни още през януари информира, че това ще е първото подземно пешеходно съоръжение, което ще бъде оборудвано с подово отопление.
Този подлез е изключително важен, тъй като точно там има съсредоточен огромен човекопоток, защото е подход към големите хипермаркети и на ден минават около 2000-3000 души.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест
21:36 / 12.10.2025
Променят ПУП-а на два имота в "Смирненски"
16:52 / 12.10.2025
Търсят нов директор на бившия Спортен диспансер, след като ОбС не...
16:49 / 12.10.2025
Фирми от Казанлък и София се съревновават за пластмасовите контей...
16:43 / 12.10.2025
От сега залагат милиони в бюджета за 2027 г. за едни от най-важни...
16:39 / 12.10.2025
На два адреса в Пловдив и пет села без вода днес
12:20 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS