Най-малката маймунка в света вече може да се види в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:35 / 19.12.2025
©
Регионален природонаучен музей – Пловдив, утвърдил се като най-бързо развиващият се и иновативен музей в страната, отново изненадва своята публика. Музеят продължава да надскача очакванията, превръщайки се в модерен център за наука и приключения, който не спира да обогатява своята жива експозиция.

Най-новото попълнение в тази уникална колекция е джуджевидната мармозетка (Cebuella pygmaea) – истинско природно чудо и официално призната за най-малката маймунка на планетата.

Запознайте се с миниатюрния господар на джунглата

Родом от потайните тропически гори на Южна Америка, този миниатюрен примат тежи едва 100–120 грама – колкото една голяма ябълка. Въпреки скромните си размери, мармозетката е истински акробат. Притежаваща уникална анатомия, тя може да завърти главата си на 180 градуса, което ѝ позволява да следи за хищници, докато е вкопчена вертикално в дърветата.

За разлика от много други примати, мармозетката е "експерт по дървесните сокове" – тя използва острите си зъби, за да пробива дупки в кората на дърветата и да се храни с ценната смола. Тези животинки са изключително интелигентни и общуват помежду си чрез сложна система от звуци, недоловими за човешкото ухо, и специфични мимики.

С представянето на този рядък вид, Регионален природонаучен музей – Пловдив затвърждава мисията си да бъде прозорец към дивата природа. Тук образованието се среща с магията, а всяко посещение е урок по родолюбие и опазване на биологичното разнообразие на планетата.

"Не пропускайте възможността да се срещнете лице в лице с това невероятно създание! Заповядайте в музея, за да зърнете отблизо джуджевидната мармозетка и да се потопите в една вълнуваща атмосфера, която ще Ви накара да се влюбите в природата. Елате и вижте с очите си малкото чудо на голямата природа", канят от екипа на музея.







