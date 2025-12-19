ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-малката маймунка в света вече може да се види в Пловдив
Най-новото попълнение в тази уникална колекция е джуджевидната мармозетка (Cebuella pygmaea) – истинско природно чудо и официално призната за най-малката маймунка на планетата.
Запознайте се с миниатюрния господар на джунглата
Родом от потайните тропически гори на Южна Америка, този миниатюрен примат тежи едва 100–120 грама – колкото една голяма ябълка. Въпреки скромните си размери, мармозетката е истински акробат. Притежаваща уникална анатомия, тя може да завърти главата си на 180 градуса, което ѝ позволява да следи за хищници, докато е вкопчена вертикално в дърветата.
За разлика от много други примати, мармозетката е "експерт по дървесните сокове" – тя използва острите си зъби, за да пробива дупки в кората на дърветата и да се храни с ценната смола. Тези животинки са изключително интелигентни и общуват помежду си чрез сложна система от звуци, недоловими за човешкото ухо, и специфични мимики.
С представянето на този рядък вид, Регионален природонаучен музей – Пловдив затвърждава мисията си да бъде прозорец към дивата природа. Тук образованието се среща с магията, а всяко посещение е урок по родолюбие и опазване на биологичното разнообразие на планетата.
"Не пропускайте възможността да се срещнете лице в лице с това невероятно създание! Заповядайте в музея, за да зърнете отблизо джуджевидната мармозетка и да се потопите в една вълнуваща атмосфера, която ще Ви накара да се влюбите в природата. Елате и вижте с очите си малкото чудо на голямата природа", канят от екипа на музея.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив отличи най-добрите си млади предприемачи
21:46 / 19.12.2025
Добре познат трик в градския транспорт на Пловдив, шофьори продав...
21:44 / 19.12.2025
Труп на мъж е открит в Пловдив
19:08 / 19.12.2025
Cook&Home / Design&Home откри нов модерен обект в Plovdiv Plaza
16:52 / 19.12.2025
Обществен транспорт до 1.00 часа на 1 януари 2026 г.
15:13 / 19.12.2025
Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за крими...
14:55 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS