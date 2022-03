Най-големият фестивал на креативната индустрия у нас ще се проведе в Пловдив

© През 2022 г. ще се проведе двадесет и второто издание на ФАРА. Фестивалът на Българската асоциация на комуникационните агенции и най-голям форум за креативната индустрия в България тази година се завръща в Пловдив.



Комуникационните агенции ще могат да подават своите заявки в два фестивала – Медиен и Творчески. Платформата за подаване на заявки е отворена за участие, като крайният срок за подаване на заявки е 21 април 2022.



Новости и регламент



За втора поредна година ФАРА ще бъде домакин и на Медиен фестивал, който ще отличи открояващите се със стратегия и креативност медийни кампании. Заявки се приемат в 3 основни направления с общо 11 категории.



Следвайки непрестанното развитие на комуникационния пазар, организаторите на фестивала представя няколко новости около категориите в творческия конкурс. Творческият фестивал ще приема заявки в четири секции с 12 основни категории, разделени на общо 38 категории и подкатегории.



Оформят се четири секции, в които са разпределени конкурсните категории – Storytelling, Craft, Tactics, Grand Jury.



Въвеждат се две изцяло нови за конкурса основни категории: “Storytelling & Film Craft" и “Topical and Real Time Marketing".



В категория “Storytelling & Film Craft" заявки ще могат да се подават в подкатегории “Copywriting & Storytelling", "Кинематография“, "Музика и саунд дизайн“.



В основна категория "Craft“ организаторите представят пет изцяло нови подкатегории: "Илюстрация“, "Фотография“, "Типография“, "Анимация“ и "Пространствен дизайн“.



Към наложилите се подкатегории "Бранд идентичност“ и "Дизайн на опаковки“ в основна категория "Идентичност“ заявки ще се приемат в три нови подкатегории: "Лого“, "Ребрандинг“, "Бранд материали“.



Новости има и в категория “Digital", където агенциите ще се състезават в общо седем подкатегории, сред които са и новите "Engagement“ и "Инфлуенсър маркетинг“. В отговор на тенденциите в индустрията, в тази категория са преместени категории “Digital Craft“ и "Други аудио форми на реклама“.



В конкурсната програма на ФАРА 2022 могат да участват рекламни форми и комуникационни кампании, създадени в България и реализирани в страната или чужбина, които са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2021 и 20.04.2022 г.



Платформа



Тази година ФАРА се провежда под творческата концепция "ГИЛДИЯ“ - идея, която се осланя на необходимостта от колаборация между всички страни в комуникационната индустрия.



"ФАРА, освен фестивал за креативност, е и мястото, на което се събират хора от индустрията. Тази година, комуникационна стратегия и съдържанието на ФАРА целят да обединят бранша около идеята за “Гилдия" и да дадат гласност на всички, които участват в рекламната индустрия: комуникационни агенции, клиенти, медии и останалите партньори, без които няма как да съществува българската реклама. Всички ние изграждаме средата, в която работим. Затова е нужно да общуваме повече, да разменяме гледни точки, знание, опит и да се вдъхновяваме помежду си. В тези трудни за всички времена искаме да покажем какво можем и още повече, какво можем, когато сме обединени“, Ненад Лозович, председател на БАКА и член на Организационния комитет на ФАРА.



Благодарение на подкрепата на Нова Броудкастинг Груп и дъщерното й дружество Нет Инфо като основни спонсори на фестивала, творческата, маркетинговата и рекламната професионална общност ще се събере отново заедно, за да сподели идеи, опит и да отличи най-добрите постижения на българската реклама и примери за подражание за гилдията.



БАКА член на Art Directors Club of Europe



От началото на 2022 година БАКА стана най-новият член на Art Directors Club of Europe и представител на още една от най-престижните организации в Европа и света, свързани с рекламата. Благодарение на това членство, ФАРА влиза в системата от национални фестивали, победителите от които имат шанса да се състезават за отличията на ADCE Best of European Design & Advertising Awards.



Наградените със злато заявки на фестивала ще получат правото безплатно да участват на международния фестивал ADCE Awards и да бъдат включени в The Annual of Annuals – електронно издание, което представя всички най-добри примери на рекламата и дизайна в Европа. Същевременно отличените със сребро и бронз ще имат възможност да участват при преференциални условия.



ФАРА 2022 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. Проектът е част от програма Наследство на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.